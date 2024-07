Polícia do Rio resgata paraguaios em situação análoga à escravidão em fábrica clandestina

São Paulo

A Polícia Militar do Rio de Janeiro resgatou seis paraguaios que estavam em condições análogas à escravidão em uma fábrica clandestina em Paty do Alferes, na região do Vale do Café, interior do estado, na quarta-feira (24).

No local também foram encontrados mais de 1 milhão de cigarros falsificados.

Ambiente da fábrica clandestina de cigarros onde estavam os paraguaios - Divulgação/Polícia Militar do Rio de Janeiro

Os paraguaios estavam alojados na fábrica, no bairro Guaribú, trabalhavam em jornada excessiva e sem descanso semanal.

Segundo o comando do 10º Batalhão, em Barra do Piraí, os policiais foram recebidos com disparos de armas de fogo ao chegar ao local. Dois homens que atiraram fugiram em direção à mata.

A fábrica clandestina tinha várias máquinas de cigarro, caixas preparadas para venda e um caminhão-baú para transporte do material.

O caso foi registrado no 96º Distrito Policial e também será investigado pelo Ministério Público do Trabalho.

Os trabalhadores resgatados foram levados ao Consulado do Paraguai e voltarão ao país de origem.