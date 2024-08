Delfim Netto escrevia livro de memórias que sairá pela Companhia das Letras

São Paulo

Antonio Delfim Netto, economista e ex-ministro que morreu nesta segunda aos 96 anos, estava escrevendo um livro de memórias. Ele vinha trabalhando na obra há quatro anos, em conjunto com o jornalista André Mendonça de Barros, também diretor do Insper.

Economista e colunista da Folha Antônio Delfim Netto em debate sobre seu livro "O Animal Econômico" em junho de 2019

Os dois trabalhavam no texto final do livro, já com entrevistas concluídas. Delfim Netto expressou à editora o desejo de que o livro fosse publicado mesmo que morresse antes da finalização do projeto. A biografia tem previsão de lançamento para 2025.

Delfim Netto já foi colunista da Folha e escreveu livros sobre economia brasileira, entre eles "Economia É Coisa Séria", também organizado por Mendonça de Barros e publicado pela mesma editora, no selo Portfolio-Penguin.

O ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento morreu nesta madrugada em São Paulo, após uma semana de internação no Hospital Israelita Albert Einstein. Ele era o único vivo dentre os signatários do AI-5 e reinventou sua carreira ao chancelar a Constituição de 1988.

