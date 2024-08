Diretores do Fed sinalizam disposição para corte de juros em setembro, mostra ata

Financial Times

Os dirigentes do Fed (Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos) indicaram prontidão para começar a reduzir as taxas de juros na próxima reunião de setembro, diante da desaceleração do crescimento do emprego e da redução da inflação.

De acordo com as atas da reunião de julho divulgadas nesta quarta-feira (21), a "vasta maioria" dos diretores afirmou que "provavelmente seria apropriado flexibilizar a política na próxima reunião" se os dados econômicos se confirmassem.

Na reunião de julho, o comitê manteve novamente as taxas estáveis em 5,25% e 5,5%. De lá para cá, números do mercado de trabalho mais fracos do que o esperado e dados suaves de inflação fortaleceram argumentos para um corte nas taxas.

"Uma maioria dos participantes observou que os riscos para a meta de emprego aumentaram, e muitos participantes observaram que os riscos para a meta de inflação diminuíram", diz o registro da reunião.

As atas também mostraram que alguns diretores do Fed estavam ficando preocupados com uma desaceleração mais profunda e não queriam que o banco central dos EUA demorasse a responder.

"Alguns participantes observaram o risco de que uma nova flexibilização gradual nas condições do mercado de trabalho pudesse se transformar em uma deterioração mais séria. Muitos participantes observaram que reduzir a restrição da política tarde demais ou em pouca quantidade poderia arriscar enfraquecer indevidamente a atividade econômica ou o emprego", dizem as atas.

Vários ainda acharam que havia um caso "plausível" para um corte na reunião de julho.

O presidente da autarquia, Jerome Powell, preparou o terreno para um corte em setembro imediatamente após o último encontro, mesmo enquanto buscava "dados melhores" para se sentir confiante de que a inflação estava recuando para 2% antes de embarcar em uma mudança de política.

A divulgação das atas ocorreu algumas horas depois da revisão anual dos números do mercado de trabalho, que mostrou que o crescimento do emprego foi muito mais fraco nos 12 meses até março do que o originalmente declarado. Isso agravou as preocupações sobre uma desaceleração da economia.

O Bureau of Labor Statistics informou que o número de empregos adicionados foi revisado para baixo em 818.000. Os dados anteriormente sugeriam adição de 2,9 milhões de empregos durante abril de 2023 e março deste ano.

Os rendimentos dos títulos do governo dos EUA caíram após os dados revisados de emprego e permaneceram próximos das mínimas do dia após a divulgação das atas do Fed, refletindo preços em alta. O rendimento do título de dois anos, sensível à política, caiu 0,09 pontos percentuais para 3,91%, enquanto o rendimento do título de 10 anos caiu 0,05 pontos percentuais para 3,77%.

A figura revisada "estava no extremo superior das estimativas negativas que o mercado tinha antes do evento", disse Ian Lyngen, chefe de estratégia de taxa de juros dos EUA na BMO Capital Markets, "mas não foi nada que mudasse paradigmas".

Ele observou que a mesma divulgação no ano passado inicialmente mostrou 306.000 empregos a menos do que o relatado inicialmente, apenas para que esse número fosse revisado novamente para uma queda de 187.000.

As revisões ocorrem em um momento delicado para a economia. Os consumidores ainda estão gastando à medida que a inflação recua, mas a fraqueza do mercado de trabalho tem alimentado temores de recessão se o Fed não reduzir rapidamente as taxas de empréstimo.