Dólar estende perdas e Bolsa avança com dados de inflação dos EUA abaixo do esperado

O dólar tinha queda nesta terça-feira (13), enquanto investidores analisavam os dados de inflação ao produtor nos Estados Unidos e aguardavam novas falas de membros do BC (Banco Central).

Às 10h47, a moeda norte-americana recuava 0,22%, cotada a R$ 5,486 na venda, também em linha com a valorização de divisas de outros mercados emergentes. Já a Bolsa brasileira tinha alta de 0,76%, aos 132.113 pontos.

A inflação ao produtor dos Estados Unidos (PPI, na sigla em inglês) veio abaixo do esperado nesta terça-feira. O indicador —que serve de termômetro para o custo de vida das famílias nos próximos meses— avançou 0,1% em julho, ante projeção de 0,2% de economistas consultados pela Reuters.

Em 12 meses, o PPI teve alta de 2,2%, depois de ter subido 2,7% em junho.

Os números reforçam o argumento de que a inflação está cedendo em meio ao ciclo de aperto monetário do Fed (Federal Reserve), em um momento em que os investidores se mantêm atentos a qualquer sinalização sobre a taxa de juros norte-americana.

"Acho que no front externo o PPI ajudou e aliviou o dólar... isso em movimento global. Me parece um movimento bem alinhado", disse Fernando Bergallo, diretor de operações da FB Capital.

A expectativa, agora, é pela inflação ao consumidor dos EUA, medida pelo CPI (índice de preços ao consumidor, na sigla em inglês). Os dados serão divulgados nesta quarta-feira.

Agentes financeiros dão como certo o início do afrouxamento na taxa de 5,25% e 5% pelo Fed na próxima reunião de política monetária, em setembro, ainda que a magnitude do corte seja incerta. As apostas medidas pela ferramenta CME Group FedWatch projetam que há chances iguais de corte de 0,25 ou 0,50 ponto percentual.

Na semana passada, o de maior tamanho chegou a ser consenso entre os investidores em meio a temores de recessão na maior economia do mundo, após a divulgação de dados de emprego mais fracos do que o esperado em julho. Essa perspectiva arrefeceu com números mais favoráveis e falas apaziguadoras de autoridades do Fed.

Em tese, quanto mais o Fed reduzir os juros, pior para o dólar, que se torna comparativamente menos atrativo para investidores estrangeiros, gerando um redirecionamento de capital para locais com ativos mais rentáveis, como o Brasil.

Na cena doméstica, autoridades do BC participam de eventos nesta terça. O presidente da autarquia, Roberto Campos Neto, irá comparecer a uma audiência pública na Câmara dos Deputados pela manhã, enquanto o diretor de política monetária, Gabriel Galípolo, marcará presença no "Finance of Tomorrow", no Rio de Janeiro.

A agenda dos dois também foi destaque na segunda-feira. Em inauguração do novo campus da FGV (Fundação Getulio Vargas), em São Paulo, Campos Neto reforçou que o compromisso de fazer a inflação convergir à meta será cumprido, independentemente de quem for o próximo presidente do BC.

"Temos emitido mensagem inequívoca e consensual, isso está sedimentado."

Na análise de Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital, a fala do presidente do BC abre espaço para a interpretação de que o BC pode aumentar novamente os juros do país, mesmo que signifique ir contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Isso demonstra que a situação fiscal do país está sendo gerida de perto e com muita cautela, tanto pelo BC, quanto pelo governo que está se empenhando para entregar os cortes de gastos prometidos."

Já Galípolo, que afastou a percepção de interferência política em decisões de diretores indicados por Lula, em evento na quinta-feira (8), esteve em uma palestra da Warren Investimentos na segunda.

Favorito ao cargo de presidente do BC ao fim do mandato de Campos Neto, ele comentou sobre a recente volatilidade do dólar, que chegou a ultrapassar R$ 5,86 há uma semana.

Segundo Galípolo, não há um problema de liquidez no mercado de câmbio à vista brasileiro e que o BC também avaliou que não seria correto fazer uma atuação extraordinária no mercado de derivativos nos momentos de pico do dólar.

Ele ainda reforçou que o atual cenário é desconfortável para o cumprimento da meta de inflação e apontou que dados mais recentes do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) levantaram alertas e pontos de preocupação.

Na sexta-feira, o indicador oficial da inflação no país acelerou de 0,21% em junho para 0,38% em julho, o maior patamar para o mês desde 2021. O resultado ficou acima da mediana das expectativas de analistas consultados pela Bloomberg, que projetavam variação de 0,35%.

No acumulado de 12 meses, IPCA acelerou de 4,23% até junho para 4,5% até julho. É justamente o teto da meta do BC para o final do ano, que persegue uma inflação em 3% com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo.

Atualmente em 10,5% ao ano, a taxa básica de juros do país, a Selic, é o principal instrumento do BC para o controle inflacionário. Na ata da última reunião de política monetária da autarquia, os dirigentes deixaram claro que não hesitarão em aumentar os juros caso necessário.

O mercado tenta antever os próximos passos do BC. De um lado, há quem aposte em uma nova alta na Selic; de outro, alguns agentes esperam manutenção.

No Boletim Focus desta semana, especialistas consultados pelo BC mantiveram a projeção de que a Selic continuará em 10,50% ao ano até o final de 2024. Eles também subiram as expectativas de inflação após os dados do IPCA, a 4,20%, ante 4,12% na semana passada.

