Estágios devem crescer 11% em 2024, prevê CIEE; veja oportunidades

O número de estagiários deve crescer 11% no país em 2024, segundo estudos do CIEE (Centro de Integração Empresa-Escola), a maior organização sem fins lucrativos de estágio da América Latina.

O número faz parte do balanço do primeiro trimestre de 2024, que soma 156,2 mil estagiários contratados de janeiro a março deste ano ante 153,8 mil no mesmo período de 2023. As projeções para o ano são feitas com base neste avanço.

O acumulado de estagiários ativos teve uma alta de 1,5% em relação a 2023, quando o CIEE registrou 153,8 mil contratações. - Unsplash

"O PIB está muito relacionado à quantidade de estagiários que a gente tem" afirmou Humberto Casagrande, CEO do CIEE em entrevista à Folha.

"Nós somos muito fortes no interior de São Paulo, onde tem muitas empresas. Então a predominância de São Paulo é grande por isso, e também porque os outros estados não dão tantas oportunidades quanto o pessoal de São Paulo. A dimensão do estado, economicamente, e as oportunidades do estado fazem muita diferença", afirma.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Casagrande explica que existem dois tipos de estágio, no ensino médio, que representa uma taxa pequena dos contratados, entre 15% e 20% do total, e o estágio universitário, com 80% das contratações.

Por fazer parte do ensino superior, a faixa etária varia bastante, segundo o CEO, de 20 a 40 anos, que são pessoas que estão entrando agora na faculdade ou estão cursando sua segunda ou terceira graduação.

No total, por volta de 70% dos contratados têm de 18 a 25 anos, ou seja, são majoritariamente jovens buscando seu primeiro emprego, ou seja, sua primeira oportunidade de trabalho em alguns casos. "Os jovens, hoje, estão mais do que nunca interessados no primeiro emprego".

O crescimento representa uma recuperação pós-pandemia. Segundo Casagrande, durante o período, a carteira de contratações da empresa caiu um terço, uma queda muito brusca visto que antes da Covid-19 existiam 228 mil estagiários do CIEE e hoje há 156,2 mil.

"De 2022 para cá, está acontecendo uma recuperação gradual dessas vagas. Porque as empresas precisam se sentir confiantes nos seus mercados, para contratar novamente". Hoje a plataforma concentra 3 milhões de jovens na fila por vagas.

O Brasil como um todo possui 48 milhões de estudantes, sendo 8 milhões no ensino superior e 40 milhões nos ensinos médio e fundamental. Mas somente 1,2 milhão está envolvido com estágio ou com aprendizagem, representando menos de 2% do total de estudantes, o que, segundo Casagrande, é muito pouco.

"As oportunidades que se dão para jovens começarem as suas carreiras no Brasil ainda são muito pequenas. E a vida desse jovem acaba sendo sofrida."

Como se cadastrar no CIEE

Acesse o site oficial: https://portal.ciee.org.br/ Clique em "Quero uma vaga" e quando a página carregar, em "Entrar" Você será redirecionado para outra aba, quando carregar, clique em "Cadastrar", então em "Estudantes" Aceite os termos de consentimento da plataforma na opção "Li e concordo", então clique em "Salvar" Preencha seus dados pessoais e, ao finalizar, clique em "Próximo" Ao carregar a página, detalhe sobre sua escolaridade. Após concluir o preenchimento, clique em "Confirmar" Quando seu cadastro estiver finalizado, suas informações de login e senha serão exibidos, aproveite para anotar e não esquecer seus dados de acesso

Como escolher um estágio?

Para auxiliar jovens, a Indeed, site de empregos relacionada a estágios, faz algumas recomendações:

Antes de se candidatar a uma vaga de estágio, é fundamental identificar quanto tempo disponível o estudante tem para desempenhar tais funções

É interessante também que o aluno tenha como referência os cargos que visa no futuro e as habilidades necessárias para desempenhar essas funções

Assim, a pesquisa por vagas pode ser direcionada pelo potencial de crescimento e efetivação

Após definir as características do estágio ideal, o estudante precisa se certificar de que seu currículo destaca seus principais feitos acadêmicos e experiências voluntárias que dialogam com a área de interesse, junto com habilidades técnicas ou interpessoais exigidas pelo cargo que deseja

Como encontrar uma vaga de estágio?

Vagas de estágio podem ser encontradas em feiras de profissões e orientação de carreira, anúncios nas redes sociais, nos sites de empresas e até mesmo por meio da faculdade. Conversar com pessoas que já atuam no meio também é um ótimo jeito de conhecer melhor sobre uma área e as possibilidades de atuação nela.

Os sites de emprego também são ótimas opções para buscar uma oportunidade de estágio.

Confira 10 empresas com inscrições abertas para programas de estágio

Empresas oferecem mais 190 vagas disponíveis no site da Companhia de Estágios, para estudantes de cursos de graduação e técnico em diversos municípios dos estados de São Paulo, Bahia, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Roraima e Rio Grande do Sul.

Veja as vagas:

Boehringer Ingelheim

Empresa com atuação global especializada em medicamentos com alto valor terapêutico para a saúde humana e animal.

Serão 16 vagas que estão destinadas a estudantes do ensino superior de áreas como Administração, Biologia, Comércio Exterior, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharias, Farmácia, Logística, Marketing, Medicina Veterinária, Políticas Públicas, Publicidade e Propaganda e Química.

São destinadas a estudantes que têm previsão para conclusão do curso de graduação entre dezembro de 2025 a julho de 2026.

Clique aqui para saber mais

Elera Renováveis

Uma das maiores empresas de energia renovável do Brasil.

São sete vagas para os municípios de Cataguases/MG, Guanambi/BA e Rio de Janeiro/RJ.

As oportunidades estão destinadas a estudantes em graduação, com previsão para conclusão entre dezembro de 2025 e dezembro de 2026, em áreas como: Administração, Engenharias (Controle e Automação, Elétrica, Mecânica, Mecatrônica, Produção, Gestão e Energia).

Estudantes do ensino técnico das seguintes áreas também podem se inscrever: Automação, Elétrica, Mecânica, Eletrotécnica, Eletrônica, Eletromecânica e Mecatrônica.

Clique aqui para saber mais

Corteva Agriscience

Empresa multinacional americana 100% agrícola. A companhia oferece 67 vagas, de um programa que valoriza e incentiva a inclusão e diversidades.

As oportunidades são para os seguintes municípios: Alphaville/SP, Bauru/SP, Campinas/SP, Confresa/MT, Cosmópolis/SP, Cristalina/GO, Formosa/GO, Franco da Rocha/SP, Goiânia/GO Indianapolis/SP, Itumbiara/GO, Londrina/PR, Medianeira/PR, Mogi Mirim/SP, Naviraí/MS, Paragominas/PA, Passo Fundo/RS, Petrolina/PE, Piumhí/MG, Planaltina/DF, Primavera do Leste/MT, Santa Cruz do Sul/RS, Santa Maria/RS, São José do Rio Preto/SP, Socorro/SP, Sorriso/MT, Toledo/PR, Viçosa/MG e Vilhena/RO.

As oportunidades estão destinadas a estudantes que têm previsão para conclusão do curso de graduação entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026.

Clique aqui para saber mais

Clarios

Companhia detentora da renomada marca Heliar e líder global em soluções avançadas de armazenamento de energia.

Serão 13 vagas em Sorocaba/SP para estudantes a partir do primeiro ano de cursos de graduação aceitos como Administração, Comunicação, Economia, Engenharias (Automação, Elétrica, Materiais, Mecânica, Mecatrônica, Metalúrgica, Produção, Química e afins), Marketing, Química, Relações Internacionais, TI e correlatas.

Clique aqui para saber mais

Henkel

Empresa mundial em adesivos e dona das marcas Cascola, Loctite, Pritt e Schwarzkopf Professional.

As vagas são para as três unidades da Henkel no estado de São Paulo, sendo elas para atuarem no escritório central, localizado na cidade de São Paulo, no bairro da Lapa, e nas duas plantas da empresa instaladas nos municípios de Itapevi e Jundiaí.

Os interessados devem cursar o ensino superior com formação prevista entre dezembro de 2025 e junho de 2027, em cursos como Administração de Empresas, Comércio Exterior, Comunicação Social/Marketing, Economia, todas as Engenharias e Química.

Clique aqui para saber mais

Wabtec

Líder global no fornecimento de equipamentos, sistemas, soluções digitais e serviços de valor agregado para os setores ferroviário de carga e transporte de passageiros.

As vagas estão destinadas a estudantes do ensino superior das seguintes áreas: Administração, Ciência da Computação, Ciência de Dados, Contabilidade, Direito, Economia, Eletrônica, Engenharia Elétrica, Mecânica, da Computação e de Produção, Estatística, Logística, Matemática, Mecatrônica, Psicologia e Relações Internacionais.

As oportunidades são para estudantes que têm previsão para conclusão do curso de graduação entre julho de 2025 e julho de 2026. Outro requisito desejável é ter cursado inglês a partir do nível intermediário.

Clique aqui para saber mais

Ardagh Metal Packaging

Uma das líderes globais na produção e venda de embalagens de alumínio para bebidas. A empresa oferece 15 vagas para os municípios de Alagoinhas/BA, Jacareí/SP e São Paulo/SP (na capital paulista, o modelo de trabalho é híbrido).

As oportunidades são para diversas áreas de atuação, como EHS (Ambiente, Saúde e Segurança), Engenharia Corporativa, Finanças, Manutenção, Planejamento e Controle de Materiais, Planejamento Integrado, Produção, Recursos Humanos, Suprimentos e Sustentabilidade.

As vagas são voltadas para estudantes de cursos de graduação como Administração, Finanças e Bancos, Comércio Internacional, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, Marketing, Seguros e Previdência, Engenharia, Análise de Dados, Ciências Contábeis, Economia, Logística e Transporte, Estatística e Negócios Internacionais.

As oportunidades estão destinadas a estudantes que têm previsão para conclusão do curso de graduação entre junho e dezembro de 2026. Outro requisito para participar é ter habilidade intermediária com o Pacote Office.

Clique aqui para saber mais

Clariant

Empresa global de especialidades químicas com sede na Suíça. Serão 14 vagas nos municípios de Belo Horizonte/MG, Jacareí/SP, São Paulo/SP (Santo Amaro), Suzano/SP e Vitória da Conquista/BA.

As vagas são para estudantes de graduação, com previsão de formação a partir de junho de 2026, em áreas como Administração, Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Química, Logística, Marketing e correlatos. Há oportunidades também para estudantes do ensino técnico com foco em Eletromecânica e Química, com previsão de formação a partir de junho de 2025.

Clique aqui para saber mais

John Deere

Líder mundial no fornecimento de produtos, tecnologia e serviços avançados para clientes dos setores da agricultura e da construção.

Está com 8 vagas e todas as oportunidades são para o município de Indaiatuba /SP.

Clique aqui para saber mais

Indovinya

Líder na produção de intermediários químicos e surfactantes com presença global e uma das principais produtoras petroquímicas do mundo.

Ao todo, a empresa oferece 17 vagas. São 11 vagas para alunos de cursos de graduação como Administração (várias), Ciências Contábeis, Economia, Engenharia (várias), Farmácia e Química, com previsão de formação entre dez/2025 e dez/2028.

As demais 6 oportunidades são para estudantes de cursos técnicos como Logística, Mecânica (várias), Mecatrônica e Química, com previsão de conclusão entre jun/2025 e dez/2025, desde que tenha concluído a parte teórica do curso e tenha disponibilidade para estagiar por 18 ou 24 meses.

As oportunidades são para estagiar em cidades como Camaçari/BA, Mauá/SP, São Paulo/SP e Tremembé/SP.

Clique aqui para saber mais