Apple faz anúncio morno, ações do parque da Hello Kitty disparam no Japão e o que importa no mercado

As ações da Apple quase não reagiram ao lançamento do iPhone 16, com alta de apenas 0,04% na bolsa americana durante o pregão de ontem.



Essa cautela contrasta com as altas de outras empresas de tecnologia e com o discurso entusiasmado do CEO Tim Cook ao apresentar a nova linha de celulares.



↳ Ele disse que o iPhone 16 foi construído do zero para funcionar com a inteligência artificial.



Quais são as novidades: a nova geração inclui quatro modelos: básico, Plus, Pro e Pro Max, todos com a integração da Apple Intelligence, sua IA generativa. Veja mais:

Os iPhones 16 básico e Plus agora têm câmeras dispostas na vertical e receberam o botão de ação personalizável, antes disponível apenas na linha Pro;



Os modelos contam também com um novo botão dedicado à câmera, que permite ajustar luz, profundidade e gravar vídeos curtos com mais facilidade;



O novo chip A18, presente em todos, proporciona um desempenho até 30% mais rápido que o do iPhone 15;



As cores são preto, branco, rosa, azul-petróleo e ultramarino nos modelos simples e Plus;



Os modelos Pro, de titânio, têm as cores Titânio Deserto, natural, branco e preto.

A pré-venda começa em 24 de setembro no Brasil.

A tão esperada IA. Confirmando especulações, o iPhone 16 trouxe como principal novidade um chip de alto desempenho, capaz de processar programas de inteligência artificial diretamente no aparelho.



Entre os mais antigos, apenas o 15 Pro e o 15 Pro Max receberão a atualização.



As funções batizadas de Apple Intelligence estarão disponíveis apenas em outubro, inicialmente em inglês.



↳ A atualização marca uma nova fase para a assistente de voz Siri, que será mais contextual e terá maior entendimento de comandos.



↳ Ela também auxiliará na escrita de textos, na pesquisa na internet e na edição de fotos e vídeos.



Desafio pela frente. Um dos objetivos da Apple é convencer os consumidores de que vale a pena substituir os celulares antigos ano após ano.

O mesmo acontece com os dispositivos Apple Watch e AirPods, que também tiveram atualizações.

As reações do mercado financeiro, porém, devem vir apenas nas próximas semanas, conforme os dados de encomendas no varejo começarem a ser divulgados.



As vendas de iPhones caíram nos dois primeiros trimestres deste ano, em comparação com 2023, devido à fraqueza do iPhone 15 na Ásia.



↳ A empresa é a mais valiosa do mundo, com valor estimado em US$ 3,36 trilhões (R$ 18,7 trilhões).



↳ Dos 60 analistas monitorados pela Bloomberg, 40 seguem recomendando a compra das ações.

Disney vs. Hello Kitty no Japão

Não é só o Brasil que passa por uma onda de calor. No Japão, onde é verão, as altas temperaturas começaram a se refletir até na Bolsa de Valores.



Parques temáticos ao ar livre viram suas ações despencarem. Ao mesmo tempo, empresas que oferecem áreas fechadas, com ar-condicionado, registram altas.



Disney vs. Hello Kitty. A Oriental Land, que opera o Tokyo Disney Resort, viu suas ações caírem 25% devido ao movimento fraco.



Enquanto isso, a Sanrio, proprietária da marca Hello Kitty, que opera dois parques temáticos em áreas internas, teve um ganho de 93% em suas ações este ano.



Outro destaque na Bolsa japonesa é a Round One, que administra uma rede de espaços de jogos com ar-condicionado, pistas de boliche e videogames.



↳ As visitas em baixa devem causar uma queda nas receitas do trimestre da Oriental Land.



↳ Analistas preveem que, se o clima extremo persistir, a migração do público de parques ao ar livre para opções em ambientes fechados deve se intensificar.



Impactos no setor. Parques temáticos nos Estados Unidos enfrentam o desafio de conciliar atividades ao ar livre com o clima extremo nos últimos anos.



↳ O calor nos estados da Califórnia e da Flórida impactou as visitas aos parques no verão de 2023, entre eles o Knott’s Berry Farm, Disney e Universal.



↳ Desde 2023, o parque Sea World oferece ingressos que permitem aos clientes trocarem o dia de visita devido ao clima.



Tempos extremos. As temperaturas no Japão atingiram um recorde histórico em julho, de acordo com dados de agências meteorológicas. Cerca de 120 pessoas morreram no mês, quando a temperatura média ficou 2,1°C acima da média.



Por aqui. No Brasil, uma seca recorde assola a maior parte do país, o que levou a altas temperaturas no Sudeste e à forte queda na qualidade do ar.



São Paulo foi a metrópole com a pior qualidade do ar no mundo nesta segunda-feira (9).

Tesouro valioso

Os investimentos de brasileiros no Tesouro Direto bateram recorde em julho. A plataforma permite que pessoas físicas emprestem dinheiro diretamente ao governo.



Entenda: investir nesses títulos é o tipo de investimento mais seguro de um país, pois praticamente não há risco de calote. Por isso, os títulos públicos servem como referência para a tomada de decisões sobre outros investimentos no mercado.



Em tese, precisam oferecer retornos maiores que os do Tesouro para serem atrativos.



↳ A maioria das carteiras de investimento tem alguma fatia em títulos públicos, independentemente do seu tamanho.



↳ O número de investidores cadastrados no programa cresceu 17% em relação a julho de 2023, atingindo 29,3 milhões.



Em números:

Foram registradas 869,6 mil operações, totalizando R$ 6,43 bilhões, o maior valor da série histórica. No mesmo período, os resgates somaram R$ 5,43 bilhões.



As operações tiveram um valor médio de R$ 7.400, mas os aportes de até R$ 1 mil representaram 55,4% do total.



O estoque de títulos encerrou o mês em R$ 145,4 bilhões, um aumento de 1,5% em relação ao mês anterior.

Como funciona: para se financiar, o governo brasileiro não depende apenas de impostos, mas também vende títulos no mercado financeiro, que podem ser adquiridos por investidores de todos os portes. Esses títulos compõem a dívida pública.



O rendimento de alguns títulos varia de acordo com as expectativas do mercado em relação aos juros da economia.



Nos últimos meses, a incerteza com as contas públicas e com o futuro da inflação elevaram os juros que o Tesouro paga, tornando o cenário uma oportunidade para investimentos.



No Tesouro Direto, os principais tipos de títulos são:

Tesouro Selic : acompanha a taxa básica de juros da economia, com rendimento que oscila conforme a taxa Selic.



: acompanha a taxa básica de juros da economia, com rendimento que oscila conforme a taxa Selic. Prefixado : tem rendimento definido no momento da contratação, que é travado. Caso seja vendido antes do vencimento, o investidor pode ter prejuízo.



: tem rendimento definido no momento da contratação, que é travado. Caso seja vendido antes do vencimento, o investidor pode ter prejuízo. IPCA+: rende sempre a variação da inflação no período, mais um rendimento real prefixado.

Entre os títulos mais procurados, os indexados à inflação lideraram, com 47% do total. Os títulos atrelados à taxa Selic representaram 39%, e os prefixados, 14,1%.



Os novos títulos Tesouro RendA+ e Tesouro Educa+ também se destacaram, com 3% e 1,5% das vendas, respectivamente.

