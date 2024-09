Conta de luz da Enel vai ter cara nova; confira as mudanças

São Paulo

A partir deste mês, a conta de luz para os clientes da Enel do estado de São Paulo terá uma nova cara. Uma das principais mudanças da nova estrutura, pensada a partir de uma pesquisa com clientes, é que haverá mais destaque no topo da fatura para campos como total a pagar, QR Code para pagamento por Pix, alertas para contas vencidas e possíveis cortes de energia por falta de pagamento.

Por enquanto, a mudança será aplicada apenas em São Paulo, mas o modelo também será adotado na área de concessão do Rio de Janeiro e do Ceará nos próximos meses.

A mudança será aplicada apenas para as faturas entregues durante a visita mensal do leiturista, na versão impressa. No futuro, a distribuidora também pretende reaplicar o modelo na versão online.

Principais mudanças Destaque dos campos prioritários: total a pagar, Pix e alerta de contas vencidas Campos de tributos, informações fiscais e informações técnicas de leitura foram para o final da fatura Inclusão do box de custo diário que mostra se foi maior ou menor em relação ao mês anterior

Como é o novo modelo?

A responsável pelo setor de felicidade do cliente da Enel Brasil, Tatiana Celani, diz que o objetivo é ajudar o consumidor a encontrar com rapidez as informações que mais importam. "Um dos exemplos é o aviso de conta vencida do mês anterior. Antes, a informação ficava bem na parte de baixo da conta, mas após pesquisa realizada com os clientes, foi feita a mudança para o topo e em destaque."

O novo modelo também deslocou alguns elementos para o final da fatura, como o campo de tributos, as informações fiscais e as informações técnicas de leitura —dados que não são tão buscados pela maior parte da população.

A conta também passará a ter um box de custo diário que sinaliza se a despesa foi maior ou menor com relação ao mês anterior.

O tamanho da fonte teve um aumento de dois pontos.

A forma de pagamento é alterada?

Apesar das mudanças, a nova conta segue com um campo com QR Code para a realização do pagamento via Pix. Além desse, outros meios de pagamento, como débito automático, internet banking, agências bancárias, postos de pagamento autorizados, caixas eletrônicos e lotéricas, continuam sendo opções disponíveis.

O boleto bancário, que sempre esteve disponível no final da fatura, apresenta um tamanho menor. Para evitar fraudes, quando o boleto for emitido pelos bancos é necessário conferir se o beneficiário está em nome de Eletropaulo Metropolitana – Eletricidade de São Paulo S.A, destaca a empresa.

Como ler a conta de luz?

No topo das faturas que são distribuídas pela Enel é possível observar um medidor de consumo e as datas em que as leituras foram realizadas.

Em seguida, os gráficos em formato de barra indicam o consumo de energia dos últimos 12 meses, sendo possível que o cliente avalie as variações no padrão de utilização de sua residência.

As informações sobre a bandeira tarifária também são indicadas na fatura e avaliam os custos adicionais causados por eventual necessidade de acionamento de usinas termelétricas. No mês de setembro está valendo a bandeira vermelha patamar 1.

Bandeira verde: indica que não houve alterações nas tarifas de consumo e as condições para produzir energia elétrica estão moderadas.

Bandeira amarela: aponta um primeiro sinal de alerta e um aumento de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos.

Bandeiras vermelhas: indicam urgência para economia de energia e são divididas em duas categorias. Patamar 1 e 2, correspondentes a acréscimos de, respectivamente, R$ 4,463 a R$ 7,877 a cada 100 kWh consumidos.

Na última quarta-feira (4), a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) recuou da decisão de cobrar a bandeira vermelha 2 em setembro, a mais cara de todas para os consumidores.

A última vez em que a bandeira mais alta foi acionada foi em agosto de 2021. Atualmente, o nível dos reservatório brasileiros tem mais do que o dobro do registrado no período.