Dona do ChatGPT busca US$ 5 bilhões de investimento para se distanciar de rivais

São Francisco (Califórnia) | Financial Times

A OpenAI está visando arrecadar pelo menos US$ 5 bilhões (cerca de R$ 28,4 bi) com uma avaliação de US$ 150 bilhões (R$ 852,8 bi) de investidores, incluindo Apple, Nvidia, Microsoft e Thrive Capital, em um acordo que pode quase dobrar a avaliação da startup de IA (inteligência artificial).

O grupo sediado em São Francisco tem discutido com investidores nas últimas semanas uma nova rodada de financiamento para apoiar os planos ambiciosos de desenvolver modelos de IA capazes de superar a inteligência humana e para obter vantagem sobre rivais como Anthropic, Google e Meta.

Sam Altman, CEO da OpenAi, durante evento da Microsoft em Washington - Jason Redmond - 21.mai.2024/AFP

De acordo com os termos do acordo enviados a investidores potenciais e vistos pelo Financial Times, a empresa está mirando uma avaliação de US$ 150 bilhões, um grande salto em relação aos US$ 86 bilhões (R$ 488,9 bi) em que foi avaliada no início deste ano, e buscando novos fundos de pelo menos US$ 5 bilhões. A arrecadação final pode exceder US$ 6,5 bilhões (R$ 36,8 bi), segundo um investidor abordado sobre o acordo.

A Thrive, uma firma de capital de risco fundada por Josh Kushner, está liderando a rodada e espera-se que invista US$ 1 bilhão (R$ 5,6 bi), de acordo com pessoas com conhecimento do assunto.

O tamanho total da rodada de arrecadação de fundos pode mudar à medida que apoiadores potenciais, incluindo Apple, Nvidia e Microsoft —as três empresas de capital aberto mais valiosas do mundo— discutem o tamanho e a natureza de seu envolvimento com a OpenAI. A Microsoft já destinou US$ 13 bilhões (R$ 73,6 bi) para a startup.

A OpenAI e a Thrive se recusaram a comentar.

A OpenAi expandiu rapidamente desde o lançamento do chatbot ChatGPT em 2022, com receitas atingindo US$ 2 bilhões em uma base anual no início do ano, segundo pessoas familiarizadas com o assunto. No entanto, a empresa continua a ter prejuízos, pois os custos de desenvolvimento de modelos de IA de ponta aumentam exponencialmente. Ela também enfrenta uma concorrência crescente de rivais.

Na semana passada, o cofundador da OpenAI, Ilya Sutskever, anunciou que sua startup criada há três meses havia arrecadado US$ 1 bilhão com uma avaliação de US$ 5 bilhões, enquanto as startups Anthropic e xAI, de Elon Musk, arrecadaram bilhões de dólares no ano passado.

A nova avaliação bilionária da OpenAI a tornaria uma das startups mais valorizadas de todos os tempos, logo atrás da empresa de foguetes de Musk, SpaceX.

A rodada de arrecadação de fundos ocorre em meio a uma crescente preocupação com uma bolha no setor, com fabricantes de modelos de IA sob pressão dos investidores para gerar retornos à medida que os custos exorbitantes de construção e treinamento de modelos aumentam.

Vários concorrentes menores, incluindo Character.AI, Adept e Inflection, foram absorvidos por grandes empresas de tecnologia no ano passado.