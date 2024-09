Haddad não é 'pavão presunçoso' e sabe que economia não tem milagre, diz Lula

Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) elogiou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nesta quinta-feira (5), afirmando que o ministro não é um "pavão presunçoso" e sabe que na "economia não tem milagre".

Lula também celebrou o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) no segundo trimestre deste ano e comparou o cenário econômico atual com o de seu primeiro mandato.

"'Ah, o Lula tem sorte' [por causa do crescimento do PIB]. Eu [não] tenho sorte, não, eu tenho capacidade e vontade de trabalhar. E montei uma equipe extraordinária. O Haddad não é um pavão presunçoso. O Haddad é um homem sério, bem formado, comprometido com esse país. E ele trabalha sabendo que economia não tem milagre nem mágica. Economia é trabalho", afirmou o presidente.

Lula cumprimenta Fernando Haddad durante lançamento do Plano Safra

Lula concedeu entrevista para a Rádio Vitoriosa, de Uberlândia (MG), onde participou de entrega de obras de ampliação do hospital de clínicas da Universidade Federal de Uberlândia.

O presidente foi questionado sobre o crescimento da economia no segundo trimestre. Nesta terça-feira (3), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou que a economia brasileira cresceu acima das projeções dos analistas. A alta do PIB (Produto Interno Bruto) chegou a 1,4% ante os três meses iniciais deste ano.

Por causa do resultado da economia, o Ministério da Fazenda indicou que deve revisar para cima a projeção para o crescimento do PIB de 2024 –atualmente em 2,5%–, mas vê risco de a atividade econômica pressionar a inflação e alta de juros como incerteza à frente.

Haddad afirmou no mesmo dia que o desempenho do PIB no ano deve superar 2,7% e que a equipe econômica pode reestimar receitas para 2025 se a atividade econômica do país continuar mostrando força nos próximos meses.

Durante a entrevista, nesta quinta, o presidente ainda afirmou que a situação da economia lembra os indicadores do seu primeiro mandato, após ter recebido um quadro de Fernando Henrique Cardoso que ele descreveu como "o país estava quebrado".

O mandatário ainda ressaltou o aumento do salário com ganho real nos últimos dois anos, a massa salarial crescendo 11,7% e citou a menor taxa de desemprego dos últimos dez anos.

Lula já havia comemorado o resultado do PIB na terça-feira, em duas postagens em redes sociais. Na primeira, celebrou o fato de que o índice se soma a outros indicadores que melhoram a qualidade de vida dos brasileiros.

"Mais uma notícia boa para a economia. O PIB cresceu 1,4% no 2º trimestre de 2024, uma alta de 3,3% em relação a um ano atrás. Crescimento que se soma ao aumento dos empregos, o consumo das famílias e melhor qualidade de vida. Sem bravata e mentiras. É isso que importa", escreveu o presidente no Threads —uma das redes utilizada como alternativa ao X.

Mais tarde, Lula postou um quadro comparativo que mostra que o Brasil teve o segundo maior crescimento da economia no trimestre, apenas atrás do Peru e empatado com a Arábia Saudita. Atribuiu esse índice ao "trabalho", apesar de muitos ressaltarem que se trata de sorte.

"O Brasil é medalha de prata no crescimento do PIB no mundo. Muito trabalho. Mas você já ouviu falar que é sorte, né?"