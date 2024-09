Investidores apostam em Coca-Cola e Colgate com temores de recessão nos EUA

Londres | Financial Times

Investidores estão comprando ações de empresas de bens de consumo dos Estados Unidos, como Coca-Cola e Colgate-Palmolive, enquanto procuram áreas mais defensivas do mercado em meio a preocupações com uma possível desaceleração da economia dos EUA.

O setor —que também inclui outros nomes conhecidos como Kraft Heinz, Procter & Gamble e Walmart— superou o índice S&P 500 em 6 das últimas 8 semanas, de acordo com dados da Bloomberg.

Caixas de Coca-Cola empilhadas em um mercado nos Estados Unidos - Karen Bleier - 30.abr.2016 /AFP

Na semana passada, o índice de bens de consumo do S&P 500 registrou seu melhor desempenho em relação ao índice blue-chip desde março de 2020, alcançando seu nível mais alto de todos os tempos, embora tenha perdido algum terreno nos últimos dias.

O desempenho do setor marca uma ampliação do rali do mercado de ações deste ano, que foi amplamente impulsionado pelos grandes grupos de tecnologia. Isso ocorre à medida que surgem as primeiras fissuras no mercado de trabalho dos EUA, provocando desacordo sobre quão agressivamente o Fed (Federal Reserve) deve cortar as taxas de juros e preocupação de que a economia possa entrar em recessão em breve.

"Historicamente, defensivos como bens de consumo têm se saído bem na preparação para o primeiro corte do Fed, que tende a ocorrer uma vez que há evidências suficientes de que a economia está desacelerando," disse Irene Tunkel, estrategista-chefe de ações dos EUA na BCA Research.

A Coca-Cola subiu cerca de 20% este ano, enquanto a Colgate ganhou um terço. No último mês, os varejistas Walmart e Target e o fabricante de bens de consumo Clorox subiram, respectivamente, 14,8%, 9,1% e 15,6%, bem à frente do modesto ganho de 4,5% do S&P 500 no mesmo período.

"Se de repente houver dados que desmintam a ideia de que estamos prestes a um pouso forçado —se o otimismo do mercado retornar— então os bens de consumo começarão a ter um desempenho inferior", afirma.

Na semana passada, o Morgan Stanley adicionou Walmart, Coca-Cola e Colgate à sua lista de dicas de ações, recomendando que os clientes se concentrem em "negócios defensivos que priorizem a eficiência operacional ou que tenham poder de precificação durável, ou ambos."

O setor também se beneficiou à medida que investidores gradualmente saíram de partes mais arriscadas do mercado. O posicionamento dos investidores agora está "inclinado para" defensivos semelhantes a títulos, incluindo bens de consumo, imóveis e utilidades, de acordo com dados de fluxos coletados pelo Deutsche Bank.

Preocupações com o crescimento lento dos lucros para ações de tecnologia anteriormente dominantes simultaneamente empurraram os investidores a reduzir suas participações em líderes de mercado relacionadas à inteligência artificial, mostram os dados do Deutsche.

Os bens de consumo tendem a ficar atrás do mercado durante os períodos de alta, mas se recuperam quando o crescimento começa a desacelerar: o setor se superou em 2022, mas teve um desempenho inferior quando a narrativa de pouso suave ganhou força na segunda metade de 2023.