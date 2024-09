Investidores aumentam apostas em corte maior na taxa de juros dos EUA

Londres, Washington e Nova York | Financial Times

Os investidores aumentaram drasticamente suas apostas em um corte de 0,50 ponto percentual na taxa de juros pelo Fed (Federal Reserve) na próxima semana, enquanto o banco central dos Estados Unidos se prepara para reduzir os custos de empréstimos pela primeira vez em mais de quatro anos.

Negociadores nos mercados de swaps estão atualmente precificando uma chance de 43% de que o Fed opte por um corte significativo, em uma tentativa de evitar que altas taxas prejudiquem a economia.

Na quinta-feira (12), eles precificavam apenas uma chance de 15%.

Investidores assistem discurso do presidente do Fed durante Simpósio de Jackson Hole, na Bolsa de Nova York - Angela Weiss - 23.ago.2024/AFP

Mark Dowding, diretor de investimentos da RBC BlueBay Asset Management, disse que um corte de 0,50 ponto agora estava "muito em jogo" depois de ter sido "quase totalmente descartado" em um momento na quinta.

Os mercados ainda atribuem uma probabilidade de 57% a um corte menor, de 0,25 ponto, mas a probabilidade de tal movimento caiu significativamente .

Na noite de quinta, o Financial Times e o Wall Street Journal relataram que o Fed enfrenta uma decisão difícil sobre optar por um corte de 0,50 ponto ou 0,25 ponto.

O ex-presidente do Fed de Nova York, Bill Dudley, disse nesta sexta que via um "forte argumento" para um corte de 0,50 ponto na próxima semana, enfatizando o impacto restritivo sobre o crescimento da atual taxa de 5,25% a 5,5%, um recorde de 23 anos.

O Fed normalmente se move em incrementos de 0,25 ponto, mas um corte de 0,5 ponto percentual poderia servir como uma medida preventiva se os oficiais sentirem que a economia está em risco de desacelerar muito rapidamente.

Alguns oficiais acharam "plausível" que o Fed tivesse reduzido as taxas em sua última reunião em julho, mostraram as atas dessa reunião, sugerindo que um movimento maior poderia ajudar o banco central a se atualizar, dado que a inflação caiu ainda mais desde então.

"O caminho de menos arrependimentos para o Fed é começar com 0,50 ponto percentual", disse Tim Duy, economista-chefe dos EUA na SGH Macro Advisors. "É a única escolha política lógica."

Gabriele Foà, gerente de fundos na Algebris Investments, disse que o Fed estava "melhor... antecipando cortes" em vez de correr o risco de "ficar para trás em uma recessão".

A reunião do Fed na próxima quarta-feira, a última antes da eleição presidencial de novembro entre Kamala Harris e Donald Trump, é altamente carregada, pois os oficiais tentam pilotar a maior economia do mundo em direção a um "pouso suave", no qual a inflação é controlada sem desencadear uma recessão.

Uma pesquisa amplamente observada da Universidade de Michigan mostrou que as expectativas dos consumidores sobre a inflação no próximo ano caíram para 2,7%, a taxa mais baixa desde o final de 2020. O relatório desta sexta também mostrou que o sentimento do consumidor para setembro subiu para um máximo de quatro meses.

O rendimento dos títulos do Tesouro dos EUA de dois anos, que acompanha as expectativas de taxa de juros e se move inversamente aos preços, caiu 0,05 ponto percentual para 3,6% nesta sexta.

As ações subiram, com o índice S&P 500 subindo 0,7%, a caminho de seu melhor desempenho semanal este ano.

Os analistas disseram que a reunião foi uma das mais incertas em anos, depois que dados recentes apresentaram um quadro misto de uma economia com algumas pressões de preços remanescentes e fraqueza no mercado de trabalho.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Os números desta semana mostraram que a inflação geral caiu para 2,5% —perto da meta de 2% do Fed— mas a inflação subjacente subiu mais do que o esperado em 0,3% mês a mês, em parte devido a pressões no mercado imobiliário.

"Se você tem uma inflação remanescente no setor de habitação e abrigo, um corte de 0,50 ponto percentual poderia potencialmente acelerar ou amplificar isso", disse Wylie Tollette, diretor de investimentos da Franklin Templeton Investment Solutions, que espera um corte de um quarto de ponto.

Ele acrescentou que a eleição também poderia complicar o caso para um grande corte.

Trump sugeriu que um corte na taxa do Fed ajudaria Harris como a vice-presidente em exercício, "mesmo que seja algo que eles saibam que não deveriam estar fazendo".

Tollette acrescentou: "O caminho do Fed é fazer o que é certo para a economia, mas não acho que eles queiram ser percebidos como beneficiando o candidato em exercício ao cortar mais agressivamente."

Mas, com o desemprego aumentando e a demanda desacelerando, os oficiais do Fed querem evitar que o mercado de trabalho enfraqueça ainda mais.

O presidente do Fed, Jay Powell, disse no mês passado que o banco central faria "tudo para apoiar um mercado de trabalho forte enquanto faz mais progressos em direção à estabilidade de preços".

Salman Ahmed, chefe global de macroeconomia da Fidelity International, disse: "É um jogo de gato e rato. Começamos o ciclo de cortes, mas muito ainda precisa ser determinado."

Ele acrescentou que, para a maior parte do ciclo pós-pandemia, ficou "abundantemente claro que nem o mercado nem o Fed têm ideia do que o Fed fará".

Em dezembro passado, as previsões do Fed sinalizaram 0,75 ponto percentual de cortes durante 2024 —mas em junho, sugeriram que haveria apenas um corte de 0,25 ponto para o ano.