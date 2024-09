Mercedes lança caminhão elétrico e cobra infraestrutura para recarga na Europa

Hannover (Alemanha)

A Mercedes-Benz entra no segmento de caminhões elétricos para longas distâncias com o eActros 600. O modelo, que é a principal atração da empresa no Salão de Hannover, chega junto com as cobranças por mais pontos de recarga.

"Não é um protótipo, está pronto para a produção em série", disse Karin Radstrom, que assume o posto de CEO da Daimler Truck em outubro. A produção em grande escala terá início em novembro.

Mercedes-Benz apresenta caminhão elétrico eActros 600 - Leandro Paiva/Divulgação

Radstrom cobrou governos da União Europeia sobre a instalação de redes de recarga —a falta de infraestrutura também é problema na Alemanha. Segundo a executiva, será necessário instalar 35 mil eletropostos para atender ao setor de transportes no continente até 2030. Hoje, há apenas 600.

Para driblar esse problema, o eActros é capaz de rodar 500 quilômetros transportando 40 toneladas, de acordo com os dados divulgados pela Daimler Truck.

As baterias de LFP (fosfato lítio-ferro) tem 621 kWh (quilowatt-hora) de capacidade, com durabilidade estimada em 1,2 milhão de quilômetros ou 10 anos.

A montadora diz que, a depender do estilo de condução e da rota, a autonomia pode se estender para aproximadamente 600 quilômetros.

"O protótipo registrou um consumo médio de condução de 103 quilowatts-hora por 100 quilômetros", informa o material de divulgação distribuído pela empresa em Hannover.

"Calculando o teor energético do diesel, esse número se traduziria em um consumo aproximado de 10 litros por 100 quilômetros, praticamente impossível de ser alcançado com um caminhão de propulsão convencional."

Espera-se que o eActros rode por volta de mil quilômetros por dia regularmente, considerando um período de recarga durante o descanso do motorista.

Daí a necessidade de ter tomadas rápidas nessas paradas. Por exemplo, se um caminhão como o Mercedes for plugado em eletropostos como os existentes em algumas rodovias do Brasil (150 kWh de capacidade), a recarga completa deverá levar cerca de cinco horas.

Entretanto, os pontos para reabastecimento precisam estar adequados às dimensões dos veículos pesados, o que exige alto investimento em infraestrutura.

Realizado a cada dois anos, o Salão de Hannover é a principal feira do setor de transportes de carga. A edição 2024 está aberta à visitação entre os dias 17 e 22 de setembro.