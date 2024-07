Carros elétricos ajudam o clima, mas têm um bom custo-benefício?

The New York Times

Os veículos elétricos são mais caros do que os carros a gasolina, e podem perder valor mais rapidamente. Mesmo para as pessoas ansiosas para possuir um carro sem emissões de escapamento, é razoável se perguntar se faz sentido comprar um agora.

A resposta pode ser sim, mas há muitos fatores a considerar, muitos dos quais dependem dos seus hábitos de condução e de quão importante é para você reduzir seu impacto no meio ambiente. E como os veículos elétricos são uma tecnologia nova, há menos certeza sobre como os números se desenrolarão ao longo do tempo.

Aqui está o que sabemos.

Veículo elétrico conectado em uma estação de carregamento em Toulouse, na França - Charly Triballeau - 17.jul.2023/AFP

A longevidade da bateria é um problema?

A maioria dos carros elétricos não está na estrada há tanto tempo, então é difícil dizer definitivamente quanto tempo as baterias permanecerão utilizáveis. As baterias de íon de lítio, o tipo usado em praticamente todos os veículos elétricos, perdem alcance ao longo do tempo.

Mas a degradação é muito lenta. Os carros elétricos da Tesla e de outros fabricantes têm softwares que fazem um bom trabalho de proteger as baterias do excesso de calor ou voltagem que podem causar danos, especialmente durante o carregamento.

As regulamentações federais exigem que os fabricantes garantam as baterias dos veículos elétricos por oito anos ou 160 mil quilômetros, embora os fabricantes interpretem essa regra de maneiras diferentes. A maioria substituirá uma bateria se ela perder mais de 30% de sua capacidade durante o período de garantia.

Uma coisa para destacar: as baterias ainda funcionarão em clima frio e calor extremo, mas seu alcance pode ser temporariamente reduzido.

Há muitos exemplos de pessoas dirigindo carros elétricos por centenas de milhares de quilômetros. As chances de que uma bateria se degrade a ponto de precisar ser substituída são menores que 1% para veículos elétricos fabricados em 2016 ou posteriormente, de acordo com dados da Recurrent, uma empresa que rastreia o mercado de veículos elétricos usados.

"Todas as indicações são de que as baterias devem durar mais do que os próprios carros", disse Liz Najman, diretora de insights de mercado da Recurrent. "Certamente elas devem durar a vida média de um carro a gasolina."

Como as baterias dos veículos elétricos contêm metais valiosos como lítio e cobalto, que podem ser reciclados, mesmo uma bateria completamente gasta ainda terá algum valor.

E quanto ao valor de revenda?

Os preços dos veículos elétricos usados têm flutuado bastante. Em 2022, quando os carros elétricos eram populares e difíceis de encontrar, alguns modelos estavam sendo vendidos no mercado de usados por mais do que custavam novos. Agora que há mais de cem modelos de veículos elétricos disponíveis, os valores de revenda de alguns modelos despencaram.

Em média, os veículos elétricos depreciaram 49% em cinco anos, em comparação com 39% para todos os veículos, de acordo com o site de vendas de automóveis online iSeeCars.com. Vários fatores pontuais contribuíram para a queda, como os cortes acentuados de preços pela Tesla em seus novos modelos.

"Por que você compraria um carro usado quando pode obter o mesmo carro novo?" disse Karl Brauer, analista executivo da iSeeCars.

A Hertz ajudou a criar um excesso no mercado quando decidiu vender 30 mil carros de sua frota de veículos elétricos porque estava perdendo dinheiro com eles. A proliferação de novos modelos de veículos elétricos da Hyundai, Kia, Ford Motor, General Motors e outros criou uma intensa competição e reduziu os preços.

Mas há sinais de que os preços dos veículos elétricos usados estão se estabilizando. Modelos mais novos com baterias de maior alcance mantiveram seu valor razoavelmente bem, de acordo com John Helveston, professor assistente da Universidade George Washington que estudou o mercado de veículos elétricos usados. As taxas de depreciação estão "se movendo na direção da convergência" com os veículos a gasolina, disse ele, "mas ainda não chegamos lá."

Energia Limpa Uma newsletter com o que você precisa saber sobre transição energética Carregando...

O leasing (aluguel de longo prazo em que o locatário paga um valor equivalente à depreciação do veículo e pode adquirir o carro no fim do contrato) é uma maneira de evitar o risco de que um veículo elétrico perca valor ou seja tornado obsoleto por uma tecnologia mais nova. Quando o leasing termina, qualquer depreciação é problema do concessionário.

Ou compre um veículo elétrico usado que já tenha depreciado. Por algumas estimativas, os veículos elétricos usados agora custam menos do que os carros a gasolina usados. "Se você está interessado em um veículo elétrico, é uma ótima maneira", disse Helveston.

Quanto posso economizar em combustível?

As pessoas naturalmente focam nos preços de etiqueta ao comprar carros. O preço médio de um carro elétrico novo ou picape foi de US$ 56.371 em junho, de acordo com estimativas da Cox Automotive, em comparação com US$ 48.644 para todos os veículos.

Mas muitas pessoas recuperarão essa diferença com custos mais baixos de manutenção e combustível. A Agência de Proteção Ambiental estima que uma picape elétrica Ford F-150 Lightning custa US$ 1.100 por ano para carregar, menos da metade do custo anual para abastecer com gasolina a F-150 mais eficiente.

Claro, as economias reais variam dependendo dos preços atuais da gasolina, tarifas locais de eletricidade e hábitos de condução.

Os custos de manutenção geralmente são mais baixos porque os veículos elétricos não precisam de trocas de óleo e não têm velas de ignição ou silenciadores que devem ser periodicamente substituídos. Eles têm menos peças móveis para quebrar. No entanto, os veículos elétricos tendem a desgastar os pneus mais rapidamente porque as baterias são muito pesadas.

Folha Mercado Receba no seu email o que de mais importante acontece na economia; aberta para não assinantes. Carregando...

Como avaliar os benefícios ambientais?

Alguns dos benefícios dos veículos elétricos são difíceis de precificar em dólares. Muitas pessoas apreciarão a tranquilidade que vem de dirigir um veículo que gera muito menos gases de efeito estufa e outros poluentes, embora não estejam isentos de impactos ambientais.

Ao longo de sua vida útil, um sedã elétrico de médio porte com 480 quilômetros de alcance produz metade dos gases de efeito estufa de um carro a gasolina comparável, de acordo com um estudo publicado em novembro pelo Laboratório Nacional de Argonne que levou em conta as emissões da mineração, fabricação e geração de eletricidade.

Os veículos elétricos não produzem óxidos de nitrogênio e poluentes que causam asma e outros problemas respiratórios. Muitas pessoas também apreciam a rápida aceleração e o silêncio dos veículos elétricos, bem como a conveniência de carregar em casa se você tiver sua própria garagem. Se vale a pena pagar um preço mais alto por esses benefícios é uma questão de preferência pessoal.