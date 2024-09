NFL libera entrada de água e alimentos para jogo no Brasil após notificação do Procon

São Paulo

Após ser notificada pelo Procon-SP, a NFL (National Football League, a liga profissional de futebol americano) afirmou que vai liberar a entrada de água e alimentos no primeiro jogo oficial da liga no Brasil, que ocorre nesta sexta-feira (6) em São Paulo.

Garrafas de água deverão estar destampadas e os alimentos serão aprovados caso a caso, de acordo o "bom senso", segundo o órgão de defesa ao consumidor. Haverá bebedouros em alguns setores e venda de bebidas em outros.

O Procon-SP havia notificado a liga sobre o assunto na semana passada, após alimentos e bebidas terem sido incluídos na lista de itens proibidos no acesso ao jogo divulgada pela NFL.

Jogadores de futebol americano do Corinthians fazem exibição no intervalo antes do jogo da NFL na próxima semana - Carla Carniel/REUTERS

O evento na Neo Química Arena terá chapelaria gratuita para itens proibidos por questões de segurança, e os portões serão abertos quatro horas antes do horário da partida, que acontece às 21h15. Se enfrentarão em campo dois times dos EUA: Philadelphia Eagles e Green Bay Packers.

É a primeira vez que a liga realiza um jogo no hemisfério sul. Com os 42 mil ingressos esgotados uma hora e 15 minutos após o início das vendas, e a estimativa é que o evento adicione US$ 60 milhões (R$ 337 milhões) à economia da cidade em apenas uma semana.

Só a equipe da NFL —incluindo jogadores, funcionários, dirigentes, executivos e patrocinadores— trará mil pessoas, ocupando toda a capacidade de nove dos principais hotéis de luxo da capital paulista.

A prefeitura estima que serão cerca de 10 mil estrangeiros na cidade para a partida, sendo 7.000 americanos. Caso o dado se confirme, será a maior locomoção de turistas dos Estados Unidos para o Brasil para a realização de evento de apenas um dia.

O Procon-SP havia manifestado preocupação com possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor, considerando altas temperaturas e baixa umidade do ar previstas para o período do evento.

A NFL também informou ao Procon-SP que implementará o Protocolo Não se Cale, que visa coibir o assédio em locais de entretenimento. As medidas incluem cartazes, mensagens em telões, orientações a funcionários e equipe de 19 médicos e 90 brigadistas.

O Procon-SP enviará cinco equipes de fiscais para verificar o cumprimento da legislação. A NFL informou que monitora sites irregulares de venda de ingressos e terá equipes nos portões para proibir cambistas.

Em caso de problemas relacionados ao evento, residentes no estado de São Paulo podem registrar reclamações no site do Procon-SP.