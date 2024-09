NFL pode injetar R$ 337 mi em São Paulo, e cidade planeja repetir evento

São Paulo

Com estimativa de adicionar US$ 60 milhões (R$ 337 milhões) à economia da cidade em apenas uma semana, São Paulo tenta assegurar que a partida da NFL (National Football League, a liga profissional de futebol americano) não seja um caso isolado.

Na próxima sexta-feira (6), Philadelphia Eagles e Green Bay Packers se enfrentam na Neo Química Arena, em Itaquera, pela rodada inaugural da temporada 2024. É a primeira vez que a liga realiza um jogo no hemisfério sul. Os 42 mil ingressos se esgotaram uma hora e 15 minutos após o início das vendas.

Jogadores da equipe de futebol americano do Corinthians fazem exibição na Neo Química Area no intervalo da partida contra o Flamengo, pelo Brasileiro de futebol - Carla Carniel-1.set.24/Reuters/REUTERS

"Nunca um evento global da NFL foi vendido de forma tão rápida", afirma Gustavo Pires, presidente SPTuris, empresa de turismo de capital aberto que tem como maior acionista a Prefeitura de São Paulo.

Segundo Pires, a ideia é negociar com a liga um contrato de cinco anos.

"Queremos tentar a vinda de dois jogos de temporada regular para cá a partir de 2026 ou 2027", completa.

Embora afirme que os números precisos só estarão disponíveis após o evento, a Prefeitura estima que serão cerca de dez mil estrangeiros na cidade para a partida, sendo sete mil americanos. Caso o dado se confirme, será a maior locomoção de turistas dos Estados Unidos para o Brasil para a realização de evento de apenas um dia. A Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016 duraram entre duas semanas e um mês.

Companhias aéreas que operam rotas entre Estados Unidos e São Paulo registraram aumento de 133% na emissão de passagens em setembro deste ano em relação ao mesmo período de 2023. A expectativa é a geração de 5.000 empregos diretos e indiretos.

"Teremos dados mais concretos após o evento, mas a procura por hotéis está muito acima do que estava entre agosto e setembro de 2023. Acreditamos que será usada 80% da capacidade", diz o executivo.

Apenas entre o estafe da NFL, jogadores, funcionários das equipes, dirigentes, executivos da liga e patrocinadores serão cerca de mil pessoas que vão ocupar toda a capacidade de nove dos principais hotéis de luxo da capital.

O Brasil faz parte da expansão da liga de futebol americano por ser o segundo maior mercado consumidor do esporte fora dos Estados Unidos. Perde apenas para o México. Para receber a partida, São Paulo superou a concorrência do Rio de Janeiro, Madri e Barcelona. Além de oferecer a estrutura pedida, a prefeitura se comprometeu a fazer eventos gratuitos ligados ao esporte.

Será aberta a NFL Experience entre os dias 6 e 8 deste mês no Parque Villa-Lobos, no Alto de Pinheiros, zona oeste. A promessa é ser uma fan fest em que a liga poderá fazer ativações de marcas e oferecer ao público a chance de tomar contato com o esporte, ver o troféu do Super Bowl (como é chamado o final do torneio) e os anéis dados a cada atleta que conquista o título. Mesmo times que não estão envolvidos no jogo, como Miami Doplhins e New England Patriots, farão festas em que a partida será exibida.

Na Copa de 2014, a seleção americana havia ficado hospedada em São Paulo, então dirigentes do país já conheciam e tinham contato com órgãos de segurança da cidade.

A NFL é a liga esportiva mais rica do mundo. Nos Estados Unidos, ela movimenta US$ 12 bilhões (R$ 67,8 bilhões pela cotação atual) por ano.

Apenas o evento do draft, em que as equipes escolhem novos jogadores que estão saindo das universidades, realizado por três dias em julho deste ano, levou US$ 213 milhões (R$ 1,2 bi) para a economia de Detroit. O impacto do Super Bowl em Las Vegas, onde aconteceu a final em 2024, foi de US$ 1,1 bilhão (R$ 6,2 bi).

Vencer a concorrência pela NFL faz com que o poder público pense em outros eventos esportivos de porte que possam movimentar a economia local. São Paulo prepara caderno de encargos para ser sede do Jogos Pan-Americanos de 2031. Há negociações para a realização de uma prova da Nascar (o stock car americano) em Interlagos.

"Estamos a uma arena de trazer a NBA. Talvez esta seja venha com a concessão do Anhembi. É um turismo que vale muito a pena", finaliza Pires.