Dólar e Bolsa caem com PIB acima do esperado, de olho em reflexos na Selic

O dólar tinha queda nesta terça-feira (3), com os investidores repercutindo os dados do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro do segundo trimestre.

Às 10h25, a moeda norte-americana recuava 0,24%, a R$ 5,602 na venda, com a perspectiva de um aperto monetário por parte do BC (Banco Central) na próxima reunião. Já a Bolsa perdia 0,12%, aos 134.731 pontos.

A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano, na comparação com os três meses iniciais de 2024, apontam dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Na segunda-feira, o dólar fechou em queda de 0,29%, aos R$ 5,615, e a Bolsa recuou 0,81%, aos 134.906 pontos - Yuriko Nakao/REUTERS

A alta mostra uma aceleração da atividade econômica após avanço de 1% no primeiro trimestre. O desempenho de janeiro a março foi revisado para cima nesta terça pelo IBGE —de 0,8% para 1%.

O crescimento de 1,4% é o maior desde o quarto trimestre de 2020, quando a variação havia sido de 3,7%, sob impacto da base de comparação fragilizada pela pandemia.

O novo resultado (1,4%) veio acima da mediana das projeções do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg esperavam crescimento de 0,9%.

O dado vem em um momento de atenção às próximas decisões do BC (Banco Central) quanto à taxa básica de juros do país, a Selic. Dirigentes da autarquia têm sinalizado, nas últimas semanas, que um aperto monetário está à mesa para levar a inflação de volta ao centro da meta de 3%.

Se, por um lado, o resultado do PIB demonstra força da economia brasileira, por outro gera dúvidas sobre o futuro da política monetária, "já que o avanço da atividade tende a gerar mais inflação lá na frente", diz Cristiane Quartaroli, economista do Ouribank.

O resultado se soma aos números de emprego medidos pela Pnad Contínua, divulgada na sexta-feira pelo IBGE. Em mais um sinal de aquecimento, a taxa de desocupação recuou a 6,8% no segundo trimestre, o menor patamar para o período desde o início da série histórica do indicador, de 2012.

"Visto que o mercado de trabalho brasileiro se mostra mais aquecido do que se imaginava, que a atividade econômica também tem performado melhor do que se antecipava, essa situação deve se somar a um cenário que o Banco Central caracteriza como desconforto", apontou Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX.

Apostas de que o BC deve optar por um aperto de 0,25 ponto percentual na próxima reunião, marcada para 17 e 18 de setembro, têm crescido entre os agentes financeiros. Na curva de juros brasileira, a taxa para janeiro de 2025 —que reflete a política monetária no curtíssimo prazo— estava em 11,015%, com alta de 0,04 ponto em relação ao ajuste anterior.

Quanto maiores os juros no Brasil e menores nos Estados Unidos, pior para o dólar, que se torna menos atraente conforme os rendimentos dos títulos ligados ao Tesouro norte-americano, os Treasuries, caem.

No exterior, por outro lado, o dólar se fortalecia ante a maioria de seus pares fortes e emergentes, impulsionado pela cautela antes da divulgação de uma série de dados econômicos dos EUA ao longo da semana e pelo desempenho dos preços de commodities, como o petróleo e o minério de ferro.

Investidores estarão atentos a dados de emprego medidos pelo payroll ("folha de pagamento", em inglês), que serão divulgados na sexta-feira. A divulgação acontece em meio à procura por sinais sobre os próximos passos do Fed (Federal Reserve, o banco central norte-americano).

As leituras sobre o mercado de trabalho por lá têm ditado apostas sobre o ritmo de cortes nos juros, com a próxima decisão também marcada para os dias 17 e 18 de setembro.

Operadores veem 65% de chances de uma redução de 0,25 ponto percentual nos juros e 35% de probabilidade de um corte maior, de 0,50 ponto, segundo a ferramenta CME FedWatch.

Na segunda-feira, a sessão foi de baixa liquidez em função do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos, o que costuma trazer mais volatilidade aos ativos de risco, como o real e os mercados acionários.

Com as negociações americanas fechadas, o foco dos agentes econômicos se voltou à cena doméstica. O BC realizou um leilão extra de 14.700 contratos de swap cambial, o equivalente a US$ 735 milhões, no que foi a terceira intervenção no câmbio desde sexta-feira.

A autarquia fez duas vendas para tentar conter a alta do dólar no fim da semana passada: uma no mercado à vista, de US$ 1,5 bilhão, e outra de 15.300 contratos de swap cambial, de US$ 765 milhões.

Na prática, os leilões visam estimular a circulação de dólares no país, seguindo a lei da oferta e demanda: quanto mais disponível, menor o preço.

O motivo para as três intervenções foi uma saída atípica de dólares do Brasil para os Estados Unidos, o que tende a elevar o valor da moeda. No caso, foi devido a um rebalanceamento do MSCI (Morgan Stanley Capital International), um índice composto por ações de empresas de médio e grande porte com atuação global.

"Tivemos a entrada de empresas brasileiras na Bolsa de Nova York: o Banco Inter, o Nubank, a XP, a PagSeguro e a Stone", diz Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital. Isso, segundo ela, exigiu movimentações no câmbio para atenuar os impactos no real.

Com Reuters