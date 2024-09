Ranking Folha Mauá: Kombi elétrica alcança bons resultados de desempenho

São Paulo

Acomodar baterias no assoalho não é problema para vans elétricas. A configuração desse tipo de carroceria, com teto alto e muito espaço, não exige grandes adaptações para transportar passageiros sem apertos, como prova a Volkswagen iD. Buzz, a Kombi elétrica.

Com 4,71 m de comprimento e 1,98 de largura, o modelo alemão é bem maior do que aparenta nas fotos. Embora tenha configurações voltadas para o transporte de cargas na Europa, o modelo disponível apenas para locação no Brasil é a opção de cinco lugares, com ares de carro de luxo.

Volkswagen Id Buzz, a Kombi elétrica, na fábrica Anchieta, em São Bernardo do Campo (SP) - Divulgação/Divulgação

Aos que desejam uma opção elétrica para o setor de entregas urbanas, a Citroën e-Jumpy traz a mesma configuração das versões a diesel, mas sem emitir fumaça e nem fazer barulho.

Nos testes, a van de origem francesa obteve boas marcas de desempenho para sua proposta, voltada a empresas que buscam descarbonizar suas frotas. O preço começava em R$ 334.990, mas uma nova tabela deve ser divulgada em breve, com a chegada da linha 2025.