CNU divulga cartão de respostas nesta terça (10); veja os próximos passos do concurso

São Paulo

As imagens dos cartões de resposta do CNU (Concurso Nacional Unificado) serão liberadas para os candidatos a partir das 10h desta terça (10). A consulta é feita na área do candidato do site em que foi feita a inscrição.

O processo de digitalização dos cartões foi iniciado na sede da Cesgranrio, organizadora da seleção na primeira semana de setembro. Os cartões serão importantes para os candidatos que não anotaram as respostas na folha de rascunho conferirem os erros e acertos no gabarito oficial da seleção.

Segundo o governo, a digitalização garante que todos os registros serão preservados, além do acesso às informações.

O CNU teve mais de 2,1 milhões de inscritos, mas, ao todo, 970 mil pessoas realizaram o exame no país —a abstenção foi de 54,12%. A prova foi aplicada no dia 18 de agosto, após adiamento devido às chuvas no Rio Grande do Sul.

Candidatos aguardam abertura dos portões para o Concurso Nacional Unificado (CNU) na Universidade Presbiteriana do Mackenzie, na rua Itambé, região central da capital. - Pedro Affonso - 18.ago.2024/Folhapress

A operação para coletar os cartões de respostas, as provas e o material administrativo usado no dia da seleção em todo o país contou com o apoio de diferentes órgãos de segurança, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Abin (Agência Brasileira de Inteligência), secretarias estaduais de Segurança e Ministério da Justiça. Os Correios também participaram da operação, que envolveu 228 municípios onde foram realizadas as provas.

Próximos passos

No dia 8 de outubro serão divulgadas as notas finais das provas objetivas e a nota preliminar da discursiva. Entre os dias 8 e 9 de outubro será possível apresentar pedidos de revisão das notas discursivas.

Também no dia 8 será feita a convocação para o envio de títulos, pela internet (via upload).

A divulgação do resultado do CNU está prevista para o dia 21 de novembro, período em que as convocações serão iniciadas. Os cargos que exigem treinamento específico terão as suas contratações iniciadas a partir de janeiro de 2025.

O CNU contará com três listas de chamadas, aqueles que não responderem estarão automaticamente fora. Os candidatos serão convocados na lista de espera em caso de desistência e se cargos vagos surgirem no período de validade da seleção.

O concurso conta com oito blocos de vagas, com cinco eixos temático. Foram aplicadas, ao todo, 36 provas, somando entre discursivas e objetivas, além de uma redação.

