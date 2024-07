Estratégia e consistência de marca ajudam nas vendas no Dia dos Pais

São Paulo

Menos popular que o Dia das Mães e o Natal, o Dia dos Pais pode ser estratégico para alavancar as vendas de pequenos e médios empreendedores. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a data deverá movimentar R$ 7,7 bilhões este ano.

Com a estratégia correta e consistência de marca, as empresas ainda podem impulsionar o comércio local e cultivar clientes para os momentos de calmaria comercial.

Para Roberto Rila, professor de Gestão e Negócio do Senac, para o Dia dos Pais as empresas podem apostar em promoções especiais e combos para a data com produtos personalizados.

Tábua com produtos selecionados pela Charcuteria de Paula para promoção de Dia dos Pais - Keiny Andrade/Folhapress

"Uma possibilidade é montar um kit de presente e dar bastante destaque com uso de marketing digital, com custo muito menor, porque tu consegue fazer através das redes sociais e de email marketing, para os contatos cadastrados nas últimas compras", afirma.

Outra opção é criar parcerias locais, formando uma rede de colaborações com outros pequenos negócios para criar pacotes de serviço complementares. Nesse caso, o dono de uma loja pode oferecer ao seu cliente um vale-desconto para cortar o cabelo, por exemplo, impulsionando a rotatividade entre os setores.

"Tudo isso focando em proporcionar uma excelente experiência para o cliente, desde a criação de um ambiente propício para a venda até o atendimento e o pagamento", completa o especialista do Senac.

Essas foram algumas das estratégias adotadas pela Charcutaria de Paula, especializada em produtos artesanais defumados, curados, maturados e embutidos.

A empresa lançou combos personalizáveis para o Dia dos Pais, formados por uma seleção de alimentos e uma tábua, que pode ser agregada ao kit. De brinde, a empresa oferece a personalização do objeto com o nome do pai. Os presentes custam em média R$ 150.

De acordo com Anna Thereza Monte Alto, 53, uma das fundadoras e diretora de marketing, a ideia surgiu observando os próprios clientes. "A campanha que fizemos no Natal teve muito sucesso, principalmente com pessoas comprando kits para os pais. Queriam dar uma coisa diferente, sair do tradicional", conta.

Para o brinde personalizado, a charcutaria fez parceria com uma empresa especializada, que faz o produto e sua customização após a venda. "É um parceiro da nossa região. Preservamos muito o conceito de valorizar os produtores locais e cuidar da proximidade", afirma.

A promoção é válida por tempo limitado e foi oferecida aos clientes via postagem nas redes sociais, mensagem no WhatsApp e email. Além do estoque, uma preocupação da empresa foi garantir que o presente chegue a tempo para a celebração. Foram produzidas 300 tábuas para a promoção, e mais da metade já foi entregue.

"É necessário ter um processo de logística muito bem organizado, pensando estoque, armazenamento e distribuição considerando um incremento na venda do período normal, para conseguir realizar a entrega dentro do combinado com o cliente e não criar uma uma possível frustração", observa Roberto Rila, do Senac.

A charcutaria tem sede em Ibiúna (SP), a 70 km da capital, e recebe cerca de 25 pedidos por dia. O tíquete médio é de R$ 130, que equivale a uma média de 500 gramas de alimentos.

Karine Karam, professora de pesquisa e comportamento do consumidor da ESPM, observa que a venda é consequência de um trabalho de base de marketing realizado durante todo o ano.

"Não adianta ter um posicionamento confuso e no Dia dos Pais achar que uma promoção vai fazer a gente vender. É importante que as empresas entendam quem é o seu público-alvo, seus valores e estilo de vida. Posicionamento de marca é o lugar que a gente ocupa na cabeça do consumidor", afirma.

Foi esse o gancho usado pela Chico Rei na criação de uma linha de camisetas especiais para a data. Criada em 2008 em Juiz de Fora (MG), a 260 km da capital, a marca de camisetas tem como identidade a vivência mineira e as brasilidades, valorizando grandes nomes da cultura. Criada como digital, a empresa ganhou espaço físico em 2021.

De acordo com Vitor Vizeu, diretor de marketing da Chico Rei, a comunicação em torno de datas comemorativas era limitada por questões inerentes ao comércio eletrônico, como prazo de entrega. "Nós trabalhávamos só o posicionamento de marca, para estar presente na vida dos clientes. Com as lojas físicas, percebemos uma demanda por produtos específicos, e a ação do Dia dos Pais é inédita."

A coleção, com camisetas estilo "tal pai, tal filho", foi lançada dia 15 de julho, e a empresa se organizou para ter um estoque maior à pronta entrega e prazo reduzido de entrega para compras online.

"Pensamos no público que já é cliente da Chico Rei, amadureceu junto com a marca, e pode incluir uma nova geração com a linha infantil. A campanha gira em torno desse pai que ainda está na fase de escolher a roupa do filho e quer se vestir igual, sair 'de parzinho de jarro', como gostamos de dizer em Minas", conta.

Com lojas físicas em Juiz de Fora, Belo Horizonte e Tiradentes, a empresa tem hoje 140 funcionários. São vendidas de 50 mil a 60 mil camisetas por mês. Cada cliente gasta, em média, R$ 160.