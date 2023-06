Trecho de rodovia desaba nos Estados Unidos após veículo pegar fogo

Filadélfia | Reuters

Um trecho da principal rodovia interestadual de ligação norte-sul na costa leste dos EUA desabou na Filadélfia após um veículo pegar fogo embaixo da estrutura, neste domingo (11).

Não há informações sobre feridos.

Parte da rodovia I-95 destruída depois de incêndio - Cidade da Filadélfia/Reuters

"O incêndio está sob controle, e as agências municipais e estaduais estão trabalhando para minimizar os impactos causados aos moradores da área e aos viajantes afetados pelo fechamento da estrada", afirmou Sarah Peterson, porta-voz da cidade da Filadélfia ao jornal The New York Times.

Uma coluna de fumaça era vista se erguendo dos escombros do trecho da Interestadual 95, que conecta a Filadélfia a outras localidades ao norte. A rodovia é usada principalmente por quem volta da praia da região costeira de Nova Jersey na temporada de verão no hemisfério Norte. Durante a semana, é utilizada por veículos que viajam a cidades como Boston, Baltimore e Washington.

Veículos de emergência estavam trabalhando no local, e o tráfego foi interrompido nos dois sentidos da rodovia, que tem oito faixas —há preocupações com a estrutura no sentido sul.

Derek Bowmer, chefe do batalhão de bombeiros da Filadélfia, disse que não há informação sobre os ocupantes do veículo ou feridos. Segundo ele, os bombeiros receberam uma ligação às 6h22, no horário local (7h22 em Brasília) relatando um incêndio na área. Ainda não se sabe que tipo de veículo pegou fogo ou se mais de um estava envolvido no incidente, ainda de acordo com Bowmer.

Dominick Mireles, diretor da agência local de gerenciamento de emergências, disse que a recuperação vai exigir um trabalho de reconstrução intenso. Ele também afirmou que autoridades estavam preocupadas com o impacto do acidente ao ambiente devido à proximidade da área do acidente com o rio Delaware.

A agência local de gerenciamento de emergência pediu que o tráfego na região fosse evitado.