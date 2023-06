Vaticano divulga primeiras imagens do papa Francisco após cirurgia na região abdominal

São Paulo

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira (15) as primeiras imagens do papa Francisco, 86, após a realização, na semana passada, de uma cirurgia na região abdominal. As fotos mostram o pontífice durante visita ao departamento de oncologia pediátrica do hospital Gemelli, em Roma, onde ele está internado.

Papa Francisco visita ala infantil do hospital Gemelli, em Roma - Divulgação Vaticano/ via Reuters

Nas imagens, o papa aparece em uma cadeira de rodas e cercado de funcionários e pacientes.

Francisco deu entrada no hospital no último dia 8, quando foi submetido a uma operação que durou três horas, com anestesia geral, para reparar uma laparocele, tipo de hérnia que se forma pela falha da cicatrização de uma operação anterior. No caso do papa, um procedimento para tratar de diverticulite, feito em 2021, é apontado como o provável fator que levou ao quadro.

A agenda do papa foi cancelada até 18 de junho, e o Vaticano enfatizou que os eventos nos dias posteriores à data estão mantidos. Ainda que não confirmada oficialmente, uma das visitas previstas ainda para este mês seria a do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Nos próximos meses, Francisco também pretende viajar a Portugal, de 2 a 6 de agosto, para participar da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa. Em 31 de agosto, o argentino tem viagem marcada à Mongólia.