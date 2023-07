Avanço de reforma judicial em Israel volta a erupcionar protestos no país

São Paulo

Milhares de manifestantes bloqueiam as principais rodovias de Israel nesta terça-feira (11) em protesto contra a controversa reforma judicial, que avançou no Parlamento na noite de segunda. O projeto do governo Binyamin Netanyahu é apontado como um instrumento que enfraquece a democracia no país.

Com bandeiras de Israel, os manifestantes ocupam vias movimentadas no centro de Tel Aviv, interrompendo o tráfego no horário de pico. Algumas pessoas deitaram nas ruas, e outras acenderam sinalizadores. Na entrada de Jerusalém, policiais arrastaram opositores à força e usaram um canhão de água para dispersar a multidão.

Manifestantes protestam na cidade de Tel Aviv, em Israel, contra reforma judicial - Jack Guez/AFP

Segundo autoridades, 42 pessoas haviam sido presas na manhã desta terça por "perturbar a ordem pública". Dezenas de outros protestos devem acontecer ao longo do dia, incluindo uma manifestação no aeroporto Ben Gurion, o maior de Israel, em Tel Aviv.

As manifestações ganharam força com a retomada do trâmite da reforma judicial no Knesset, o Parlamento israelense, após um hiato de três meses. Na segunda (10), os parlamentares aprovaram um texto que proíbe os tribunais de usar o "padrão de razoabilidade" para invalidar decisões do governo.

A medida impacta, por exemplo, a nomeação de ministros. Em janeiro, a Suprema Corte de Israel usou o padrão de razoabilidade ao determinar a demissão do então número dois do governo, Aryeh Deri, devido a uma condenação anterior por fraude fiscal —o político confessou o crime no ano passado, como parte de um acordo judicial para escapar da prisão. Ele era titular das pastas do Interior e da Saúde.

O projeto que trata da razoabilidade do Judiciário foi aprovado por 64 votos a 56 em uma primeira leitura no Parlamento. O texto ainda precisa passar por outras duas leituras para ser transformado em lei.

A votação foi marcada por protestos da oposição, que convocou para esta terça um "Dia da Disrupção" com novos atos massivos e bloqueios de pontos estratégicos em regiões de norte a sul do país —as manifestações contra a reforma judicial reúnem milhares de pessoas há meses em uma das maiores crises domésticas na história local recente.

Os críticos ao projeto argumentam que a reforma corrói a democracia e que a supervisão judicial é fundamental para prevenir a corrupção e os abusos de poder. Os defensores da lei, por sua vez, dizem que a mudança é necessária para restaurar o equilíbrio entre Judiciário e os políticos eleitos e que facilitará a governança ao restringir a intervenção do tribunal.

Diante das críticas, parlamentares do Likud, o partido de Netanyahu, disseram que o projeto será atenuado antes de ser levado a uma votação final. Aliados do premiê, cujo governo é o mais à direita da história de Israel, esperam aprovar o texto antes do recesso do Knesset para o verão, em 30 de julho.

Mas o argumento não teve respaldo no Parlamento. Simcha Rothman, chefe do Comitê de Constituição, Lei e Justiça do Knesset, que está redigindo o projeto, disse à Rádio do Exército de Israel que mudanças significativas não estavam previstas para o tópico da razoabilidade.

As divergências sobre a reforma judicial proposta pelo governo colocaram a sociedade israelense em ebulição. Netanyahu chegou a fazer uma pausa no projeto para negociações com a oposição, mas os diálogos fracassaram em junho.

Washington instou Netanyahu a chegar a "acordos amplos" sobre quaisquer reformas judiciárias que, segundo a diplomacia americana, deveriam manter os tribunais de Israel independentes. Até agora, porém, o premiê não indicou que pausaria novamente a legislação para uma nova rodada de negociações. Ele também minimizou as consequências econômicas do projeto, que vem preocupando investidores.

Nos atos desta terça, Arnon Bar-David, presidente do Histadrut, o maior sindicato trabalhista de Israel, pediu a Netanyahu que barre as medidas extremistas do governo. "Para onde você está levando o estado de Israel? Que legado você deixará para trás? Acabe com esse caos louco."

A declaração é ecoada por milhares de manifestantes, que não dão trégua. "Eu vim aqui porque o governo destrói totalmente a democracia em Israel", disse Eitan Galon, médico que participou de um protesto em uma estrada nos arredores de Jerusalém. "Vamos continuar a lutar até ao fim".