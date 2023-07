Aviões militares da Colômbia colidem no ar e acidente deixa um morto; veja vídeo

São Paulo

Dois aviões da Força Aérea colombiana se chocaram no ar durante um treino neste sábado (1º), deixando um morto. O acidente envolveu dois aviões T-27 Tucano, modelo produzido pela Embraer.

A colisão ocorreu por volta das 17h30 no horário local (19h30 em Brasília) perto da base aérea de Apiay em Villavicencio, no departamento de Meta, no centro do país, a cerca de 120 quilômetros da capital, Bogtá. A Força Aérea colombiana disse estar investigando as causas do acidente.

Duas aeronaves da Força Aérea colombiana colidem durante treino em Villavicencio - Reprodução/@MelyMunera no Twitter

A vítima foi identificada como sendo o tenente-coronel Mario Andrés Espinosa González, comandante do Grupo de Educação Aeronáutica. Outro militar ficou ferido e foi levado ao hospital.

"Expressamos nossas condolências e nossa solidariedade à família do piloto falecido", disse a Força Aérea do país em comunicado. "Os pilotos não morrem, apenas voam mais alto."

Testemunhas gravaram o momento do acidente, e os vídeos foram publicados nas redes sociais. Em um deles, é possível ver os dois aviões se chocando e deixando um rastro de fogo, seguidos de perto por pelo menos mais três aeronaves.

Em outras imagens, é possível ver o que parecem ser destroços de uma das aeronaves pegando fogo no chão.