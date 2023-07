Escócia coroa rei Charles 3º em cerimônia simbólica com entrega de honrarias

Edimburgo | Reuters

Quase dois meses após ser coroado, o rei Charles 3º foi presenteado nesta quarta-feira (5) com as "Honras da Escócia", as joias mais antigas da coroa britânica, numa cerimônia de coroação simbólica realizada na capital Edimburgo.

Ao lado da rainha Camilla, o filho de Elizabeth 2ª participou de um culto de ação de graças na Catedral de Saint Giles, onde recebeu as joias históricas que foram usadas em cerimônias reais nos últimos 500 anos. Por ter um valor simbólico, a coroa não é colocada na cabeça do monarca.

O rei Charles 3º é presenteado com a coroa da Escócia na Catedral de St Giles em Edimburgo - Jane Barlow/AFP

"Pelo símbolo desta coroa, juramos nossa lealdade, confiando em você como nosso rei a serviço de todo o seu povo", disse Alexander Douglas-Hamilton, o duque de Hamilton e Brandon, ao apresentar Charles com a coroa sobre uma almofada.

O rei Charles estava acompanhado por seu filho mais velho e hoje o primeiro na linha de sucessão do trono, o príncipe William, e sua esposa Kate Middleton.

As Honras da Escócia incluem a coroa da Escócia, feita para o rei escocês James 5º em 1540, além do cetro, que acredita-se ter sido dado a James 4º pelo papa Alexandre 6º em 1494. A Pedra do Destino, um símbolo da nacionalidade escocesa levada para a Inglaterra no século 13 e retornada à Escócia em 1996, foi transferida para a catedral.

Uma salva de 21 tiros foi disparada do Castelo de Edimburgo, com uma procissão de volta ao Palácio de Holyroodhouse, residência oficial da família real em Edimburgo, antes que a equipe acrobática Red Arrows realizasse um sobrevoo no céu.

Centenas de pessoas se reuniram em Royal Mile, principal via de Edimburgo, para acompanhar a Procissão do Povo — desfile que representava vários aspectos da vida e cultura escocesa. Já a Procissão Real contou com bandas militares de flauta e bateria.

Assim como na própria coroação de Charles em Londres, houve protestos de opositores à monarquia. Cerca de cem antimonarquistas vaiaram e gritaram frases como "não é meu rei".

Segundo as autoridades, duas mulheres, de 20 e 21 anos, foram detidas depois que supostamente tentaram escalar uma barreira de segurança para multidões na Royal Mile.

"Este desfile de vaidade sem sentido em Edimburgo vai custar milhões de libras aos contribuintes escoceses, e para quê? Charles conseguiu mais uma vez ser o centro das atenções por um dia", disse Graham Smith, presidente-executivo do grupo antimonarquista Republic.

Charles 3º foi proclamado rei em cerimônia no Palácio de Saint James, em Londres, em maio. Monarca mais velho a assumir o trono britânico na história, aos 74 anos, ele sucedeu a mãe como monarca quando a rainha Elizabeth 2ª morreu em setembro.