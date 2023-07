Nicarágua prende mais um padre católico crítico à ditadura de Ortega

Reuters

A polícia da Nicarágua prendeu mais um padre crítico ao regime do ditador Daniel Ortega, no mais recente caso de um sacerdote alvo da repressão cada vez maior à Igreja Católica no país centro-americano.

Fernando Zamara foi detido no domingo (9), na capital Manágua, após assistir a uma missa presidida pelo principal líder católico do país, o cardeal Leopoldo Brenes, segundo fontes à agência de notícias Reuters.

Nem a polícia ou o regime de Ortega se pronunciaram sobre o caso para explicar os motivos da detenção de Zamara, que também desempenha funções administrativas na diocese de Siuna, no norte do país.

Homem se ajoelha na catedral metropolitana de Manágua, na Nicarágua - Stringer - 12.ago.22/Reuters

A prisão ocorrida no domingo se soma a outros quatro casos de padres detidos na Nicarágua. Só neste ano, ao menos sete sacerdotes foram expulsos do país, e três, impedidos de reingressar, como o nicaraguense Juan Carlos Sánchez, após viajar para a Bolívia e os EUA. Outros seis religiosos fugiram.

Em fevereiro, o bispo Rolando Álvarez, detido em agosto de 2022 na diocese de Matagalpa, uma das mais perseguidas pelo regime, foi condenado sem julgamento a 26 anos de prisão sob acusações de traição.

Libertado na semana passada como parte de uma longa negociação entre a ditadura e o Vaticano, Álvarez voltou para a cadeia dois dias depois, após as tratativas posteriores à libertação fracassarem.

Ao papa Francisco, no mês passado, no Vaticano, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), um aliado histórico de Ortega, disse que se comprometeria a falar com o ditador sobre a situação de Álvarez.

"Pretendo falar com o Ortega a respeito da liberação do bispo. Não tem por que ficar impedido de exercer a sua função na igreja, não existe essa possibilidade, então vou tentar ajudar", disse o petista. "A igreja está com problemas na Nicarágua, e a única coisa que a igreja quer é que a Nicarágua libere o bispo."

Já o deputado federal Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara, enviou ao chanceler Mauro Vieira ofício cobrando providências em relação à prisão e à expulsão de quatro freiras brasileiras pelo regime.

A Igreja Católica da Nicarágua está na mira de uma campanha de cinco anos do governo para promover a prisão ou a expulsão de padres e freiras, bem como uma investigação abrangente de lavagem de dinheiro, anunciada por autoridades no final de maio, que congelou todas as contas bancárias da igreja.

A repressão se intensificou neste ano, com padres denunciando a vigilância do regime. Ortega acusou os líderes católicos de atividades criminosas, incluindo a tentativa de derrubar seu governo.