Minas terrestres espalhadas por russos emperram contraofensiva da Ucrânia

Orikhiv | The New York Times

Foi uma cena terrível de membros ensanguentados e veículos esmagados quando uma série de minas russas explodiu num campo no sul da Ucrânia.

Um soldado ucraniano pisou numa mina e caiu na vegetação, na zona intermediária entre os dois Exércitos. Nas proximidades, havia outros soldados da Ucrânia, com as pernas amarradas com torniquetes, esperando resgate médico, segundo vídeos publicados na internet e relatos de militares.

Logo, um veículo blindado chegou para resgatá-los. Um médico saltou para tratar os feridos e se ajoelhou no chão que considerava seguro –mas detonou outra mina com o joelho.

Soldado ucraniano carrega mina antitanque durante treinamento próximo da cidade de Huliaipole, na região de Zaporíjia - David Guttenfelder - 24.jun.23/The New York Times

Após cinco semanas de uma contraofensiva que até as autoridades ucranianas dizem ter começado hesitante, entrevistas com comandantes e soldados que lutam na frente de batalha indicam que o progresso lento se resume a um grande problema: as minas terrestres.

Os campos que as forças ucranianas devem atravessar estão forrados com dezenas de tipos de minas –feitas de plástico e de metal, com o formato de latas de tabaco para mascar ou latas de refrigerante, e com nomes curiosos como "a bruxa" e "a folha".

O Exército da Ucrânia também é prejudicado pela falta de apoio aéreo e pela rede de estruturas defensivas construída pelos russos. Mas é a vasta gama de minas, armadilhas e dispositivos explosivos improvisados que mantém as forças ucranianas empacadas a poucos quilômetros de onde partiram.

"Eu não poderia imaginar algo assim", disse um soldado ucraniano chamado Serhii, integrante de uma unidade que resgatou os soldados feridos nas explosões. "Pensei que as minas estariam dispostas em linhas. Mas campos inteiros estão cheios delas, em todos os lugares."

As minas há muito são um elemento básico da guerra russa, usadas extensamente no Afeganistão e na Tchetchênia e nas fases anteriores dos combates na Ucrânia, que remontam a 2014. Mas os campos minados no sul ucraniano são vastos e complexos, segundo soldados que entraram neles.

"Para limpar minas, você precisa ter muita motivação e cabeça fria", disse o major Maksim Prisiazhniuk, especialista ucraniano em desminagem que entra nos campos à noite, antes do avanço da infantaria. "É um trabalho delicado como o de um cirurgião, mas ao mesmo tempo há explosões ao seu redor."

Especialistas em desminagem se aventuram com detectores de metal e sondas presas a cabos para cutucar o solo, tentando encontrar minas enterradas sem detoná-las. "Essas são nossas ferramentas –e um ícone no bolso", disse Prisiazhniuk, referindo-se às imagens religiosas ortodoxas. Ele estava em um ponto de atendimento médico, onde soldados feridos por minas aparecem num fluxo constante.

Os campos minados são montados com armadilhas e os dispositivos antimanipulação, que fazem com que as minas detonem se forem levantadas, para impedir o trabalho das equipes de desminagem.

Explosivos mais sofisticados incluem as chamadas minas saltadoras, que, ao serem pisadas, saltam e espalham estilhaços, atingindo soldados próximos. A Rússia também usa minas acionadas por fios finos e amarelos que se estendem por cerca de uma dúzia de metros –qualquer um deles, quando movido, pode desencadear uma explosão e uma rajada de estilhaços.

As equipes de desminagem trabalham abrindo caminho de cerca de 60 cm de largura, para permitir o avanço da infantaria. Em seguida, os soldados alargam mais 30 cm para permitir que dois militares caminhem ombro a ombro enquanto carregam macas com feridos. Em junho, um maqueiro carregando um colega ferido acionou uma mina porque o caminho não pôde ser alargado com rapidez o suficiente.

O perigo existe mesmo depois que os caminhos são limpos. As forças russas costumam disparar sobre áreas onde os equipamentos foram removidos foguetes que espalham pequenas minas de plástico na cor verde, difíceis de serem detectadas, também chamadas de minas-borboletas, disse Prisiazhniuk.

Volodimir, que atua como médico militar, realiza amputações em soldados cujos pés ou pernas foram arrancados por explosões de minas. Assim como outros militares entrevistados, ele só quis revelar o primeiro nome por questões de segurança.

As minas ultrapassaram a artilharia como principal causa de ferimentos, disse ele. Como algumas são de plástico, para evitar a detecção pelas equipes de desminagem, os estilhaços que jogam nos soldados podem ser invisíveis para os médicos nos postos de primeiros socorros próximos ao front, onde equipes médicas usam detectores de metal para encontrar e remover fragmentos.

Os soldados são tratados e encaminhados para hospitais mais distantes. Na semana passada, segundo Volodimir, ele amputou as duas mãos de um especialista em desminagem que foi ferido enquanto tentava desarmar uma mina.

No sul, as tropas ucranianas estão atacando em pelo menos três locais, mas não romperam as principais linhas de defesa dos russos. As minas não são a única dificuldade que enfrentam. À medida que avançam, os soldados ucranianos saem do alcance de alguns de seus sistemas de defesa aérea e ficam vulneráveis aos helicópteros de ataque russos.

Na semana passada, no ponto onde as forças ucranianas mais avançaram, ao sul da vila de Velika Novosilka, o Exército ucraniano havia percorrido cerca de 8 quilômetros. Na região onde os soldados se depararam com um campo minado, ao sul da cidade de Orikhiv, o avanço foi de 1,5 km. Para chegar ao mar de Azov e cortar as linhas de abastecimento para a Crimeia ocupada pela Rússia, um dos objetivos da contraofensiva, as forças da Ucrânia devem avançar aproximadamente 95 km.

Minas terrestres na região de Novodarivka, na Ucrânia - David Guttenfelder - 6.jul.23/The New York Times

Um ponto positivo, dizem os soldados ucranianos, é a proteção fornecida por blindados ocidentais. Onde foram usados, os veículos salvaram vidas com blindagem superior que protege contra as explosões.

Os veículos de combate de infantaria Bradley, fabricados nos EUA, com blindagem de alumínio e aço, passam impunemente sobre minas antipessoais. Eles são imobilizados por minas antitanque russas, dispositivos circulares robustos carregados com cerca de 7 quilos de TNT, muitas vezes sem causar ferimentos graves nos soldados que estão dentro.

Denis, um cirurgião militar que atua próximo ao front, disse que os soldados feridos por explosões de minas quando se deslocavam em Bradleys se saíram muito melhor do que aqueles em veículos blindados do legado soviético, e o principal dano foi uma concussão em vez da perda de um membro.

"Os americanos fizeram esta máquina para salvar a vida da tripulação", disse Serhii, o soldado da equipe de resgate, que agora está operando em seu terceiro Bradley depois que dois veículos anteriores atingiram minas antitanque. A segunda explosão ocorreu quando ele e outros soldados foram enviados para remover a infantaria ferida num campo minado.