Ainda me lembro do rosto radiante de Dmitri Rogozin, representante da Rússia na Otan, e de sua resposta animada à minha pergunta "Como vão as coisas?". "Tudo excelente!", disse ele. Foi em abril de 2008, na capital romena, Bucareste. A ocasião era a cúpula da aliança militar ocidental, que eu cobria para a rede BBC.

Lá, os EUA propuseram dar à Ucrânia e à Geórgia, duas ex-repúblicas soviéticas, um plano de ação para adesão à aliança. A então primeira-ministra da Alemanha, Angela Merkel, e o então presidente da França, Nicolas Sarkozy, bloquearam a proposta —para "não irritar a Rússia".

O presidente russo, Vladimir Putin, discursa durante evento do fórum "Ideias fortes para uma nova era" em Moscou - Sergei Savostianov/Pool - 29.jun.23/Sputnik via Reuters

A euforia de Rogozin era compreensível. Seu chefe, Vladimir Putin, acabara de ser informado pelos líderes ocidentais sobre a exclusão da Ucrânia e da Geórgia. Mas a Rússia não deveria aconselhar um clube do qual não é membro sobre quem pode ou não pode ingressar.

Para encobrir sua humilhante cessão sob a pressão de Moscou, a Otan assumiu um compromisso oficial: ucranianos e georgianos se tornariam membros em uma data posterior, não especificada.

Putin, com razão, viu isso como um sinal de fraqueza. E ele sempre se alimenta disso. Quatro meses depois, blindados russos invadiram a Geórgia. A reação ocidental foi fraca. Em 2014, Putin anexou a Crimeia e partes da região leste de Donbass, na Ucrânia. Desta vez a reação foi mais forte, com algumas sanções. Mas persistiu a ideia de que ainda poderia ser feito um acordo com Moscou.

Parece que não mais.

Nos próximos dias 11 e 12, em sua cúpula na capital da Lituânia, a Otan deve dar à Ucrânia garantias concretas de adesão —não enquanto a guerra contra os invasores russos estiver em curso, mas logo após o fim das hostilidades.

Além disso, prometerão mais assistência militar, talvez até mesmo os caças F-16, há muito cobiçados por Kiev. Esse parece ser o plano. O presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, anunciou que está indo para a Lituânia. Ele foi inflexível antes, dizendo que não iria, a menos que levasse de volta algo muito concreto.

Se for realmente assim, isso abrirá um novo e grande buraco na reputação já danificada de Putin. Primeiro, a guerra que ele planejou como uma conquista de três semanas se transformou numa batalha sangrenta e sem fim. Depois vieram poderosas sanções econômicas, tornando o ditador russo e um grande número de seus "minions" párias no Ocidente. Finalmente, o monstro que o próprio Putin criou –o chefe mercenário do Grupo Wagner, Ievguêni Prigojin– amotinou-se e invadiu duas grandes cidades russas.

Agora a Otan dará outro golpe. Putin provavelmente responderá com mais ataques bárbaros de mísseis contra cidades ucranianas. Mas isso não mudará o fato de que, embora militarmente seu regime ainda possa durar algum tempo, foi derrotado no campo político.

A classe dominante russa, ainda em choque com a hesitação de Putin sob a pressão de Prigojin, verá que, enquanto Putin estiver no Kremlin, não há como ele ser readmitido no Ocidente. Além disso, a pressão militar ucraniana aumentará à medida que a capacidade de Putin de ser um árbitro entre os clãs burocráticos rivais da Rússia foi severamente prejudicada pelo motim do Wagner.

Putin ainda pode infligir muito sofrimento à Ucrânia. Mas seu projeto imperial está em frangalhos, e o fim de seu regime se torna cada vez mais visível. Quinze anos atrás, Rogozin pensou que estivesse "rindo por último" —em nome de seu senhor. Ele estava errado.