Prédio de 5 andares desaba na capital do Egito e mata ao menos 8 pessoas

Cairo | Reuters

Ao menos oito pessoas morreram nesta segunda-feira (17) após o desabamento de um prédio de cinco andares no Cairo. O edifício estava localizado no bairro de Hadayek el Kobba, a cerca de 2 km do centro da cidade —uma área densamente povoada e conhecida por suas construções informais.

A Mena (Agência de Notícias do Oriente Médio, na sigla em inglês) informou que quatro sobreviventes foram encaminhados ao hospital, e que as autoridades também evacuaram um prédio vizinho por precaução.

Socorristas trabalham entre destroços de prédio que desabou no Cairo, Egito - Ahmed Gomaa/Xinhua

O Ministério da Solidariedade Social afirmou que dará 60 mil libras egípcias (cerca de R$ 93.980) para as famílias dos mortos no incidente. A pasta ainda informou que enviará ajuda aos feridos, e que estava monitorando danos a propriedades próximas.

Colapsos de prédios são relativamente comuns no Egito, onde abundam construções sem regulamentação, e lugares como favelas e áreas rurais sofrem com a falta de manutenção.

No domingo, por exemplo, quatro pessoas morreram e outras 13 ficaram feridas após um outro edifício desabar no norte do país. No mês passado, dez indivíduos faleceram após o desabamento de um prédio de 13 andares na cidade de Alexandria, na costa. Em 2021, ao menos 18 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas após um prédio também na capital colapsar.