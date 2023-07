Zelenski busca comandantes neonazistas depois de Turquia romper acordo

Kiev | Reuters

O presidente Volodimir Zelenski buscou e levou de volta para a Ucrânia cinco comandantes do Batalhão Azov, um grupo paramilitar neonazista, depois de eles serem libertados pela Turquia, no sábado (8), onde estavam detidos desde setembro sob um acordo de troca de prisioneiros pactuado com a Rússia.

"Estamos voltando da Turquia trazendo nossos heróis de volta", disse o líder ucraniano, que se encontrou com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, para conversas em Istambul, na sexta-feira (7).

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, durante evento para celebrar a volta de comandantes do Batalhão Azov, em Lviv - Presidência da Ucrânia via AFP

Em cerimônia ao lado dos comandantes na cidade de Lviv, o presidente ucraniano, sem dar explicações sobre por que os membros do Azov foram autorizados a voltar, agradeceu a Erdogan por ajudar a garantir a libertação do grupo. Zelenski afirmou ainda que, antes da guerra, "muitas pessoas não entendiam quem somos, quem vocês são, o que esperar de nós e quem são nossos heróis". "Agora todos entendem."

Denis Prokopenko, um dos comandantes do batalhão, disse que os combatentes se juntariam novamente às linhas de frente na Ucrânia, de acordo com declarações em um vídeo publicado no Twitter. A volta dos combatentes aconteceu no dia em que Guerra da Ucrânia completou a marca de 500 dias.

Os comandantes ficaram conhecidos após liderarem, no ano passado, a resistência ao cerco russo de três meses a Mariupol, no sul da Ucrânia. Milhares de civis foram mortos na cidade, hoje reduzida a ruínas.

Os membros do Azov permaneceram em túneis e bunkers sob a usina Azovstal, até se renderem em maio do ano passado, depois de ordens de Kiev. Moscou libertou alguns deles em setembro, em uma troca de prisioneiros intermediada por Ancara, sob a condição de que ficassem na Turquia até o fim da guerra.

No sábado (8), o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que Ancara violou os termos do acordo e que o país não foi comunicado sobre a ação. Ele disse ainda que a libertação é resultado de uma forte pressão dos aliados da Turquia na Otan, a aliança militar ocidental, antes de uma cúpula marcada para a próxima semana, na qual a Ucrânia espera receber um sinal positivo sobre uma possível adesão.

Neste domingo, os ministros das Relações Exteriores de Rússia e Turquia falaram por telefone, e, ainda que o contato tenha acontecido um dia após a controversa libertação, as chancelarias de ambos os países divulgaram apenas que Serguei Lavrov e Hakan Fidan discutiram a situação do conflito na Ucrânia em geral, além do pacto de grãos do Mar Negro, que liberou os bloqueios russos a portos ucranianos.

A existência de grupos como Azov é usada pelo Kremlin para reforçar a justificativa do Kremlin de que a guerra que promove na Ucrânia atende à necessidade de, entre outras razões, "desnazificar" o país.

Acadêmicos que acompanham a região afirmam que há uma tolerância do governo local com grupos como o Batalhão Azov —o que, para estudiosos, não significa que o Estado ucraniano seja nazista ou mesmo um dos países que mais têm presença de extremistas. Zelenski, por exemplo, é judeu.