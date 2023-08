China quer restringir uso de celular para menores de idade durante a noite

Hong Kong | Reuters

A Administração do Ciberespaço da China, órgão regulador de internet no país, disse nesta quarta-feira (2) que menores de idade devem ser impedidos de usar dispositivos móveis entre as 22h e as 6h e precisam ter limitações de tempo nos demais horários.

Segundo a agência, os provedores dos dispositivos devem oferecer configurações que restrinjam o uso a duas horas por dia para usuários entre 16 e 18 anos e a uma hora por dia para crianças e adolescentes de oito a 16 anos.

Crianças menores de oito anos teriam direito a apenas oito minutos diários.

Menino testa celular da Huawei durante Mobile World Congress, em Xangai - Pedro Pardo - 28.jun.23/AFP

O órgão, porém, recomendou que as empresas permitam que os pais decidam por seguir ou não as recomendações de tempo para os filhos.

Segundo especialistas, o uso excessivo de telas na primeira infância pode prejudicar o processo cognitivo e motor e levar ao sedentarismo. Muito se fala também sobre a luz azul emitida por celulares e tablets, que interfere na produção de melatonina e, consequentemente, na regulação do ciclo biológico.

O comunicado sobre as regras não foi bem recebido entre as fabricantes e teve rápido impacto nas ações de empresas de tecnologia.

A Tencent Holdings, por exemplo, à frente da rede social WeChat, fechou o dia em queda de 2,99%. Já o site de compartilhamento de vídeo Bilibili teve perdas ainda maiores, de 6,98%, enquanto o Kwai, concorrente do TikTok, viu as ações caírem em 3,53%.