Líder republicano 'congela' pela 2ª vez em 1 mês durante aparição pública nos EUA

O líder republicano no Senado dos Estados Unidos, Mitch McConnell, "congelou" por mais de 30 segundos nesta quarta (30), durante entrevista coletiva, o segundo incidente do tipo em pouco mais de um mês.

McConnell, 81, estava respondendo a perguntas após um evento da Câmara de Comércio do Norte de Kentucky, em Covington, quando ficou paralisado diante de repórteres e outras pessoas próximas.

O incidente voltou a levantar questões entre congressistas sobre alguns de seus colegas idosos.

O senador republicano Mitch McConnell paralisado durante entrevista coletiva em Covington, no Kentucky - 30.ago.23/WCPO via Reuters

Depois de ser abordado por uma segunda pessoa, McConnell voltou a falar, mas precisou que as perguntas fossem repetidas, e ele respondeu a apenas mais duas outras questões. A voz do senador, o líder republicano na Casa com o maior tempo de serviço na história, estava trêmula e baixa.

Depois, um assessor disse que o parlamentar consultaria um médico antes de seu próximo evento público —o Senado dos EUA deve se reunir na terça após cinco semanas de recesso. "O líder McConnell sentiu-se momentaneamente tonto e fez uma pausa durante a entrevista coletiva", limitou-se a dizer um porta-voz.

O incidente foi semelhante ao que ocorreu no Capitólio, em 26 de julho, quando McConnell congelou enquanto falava a jornalistas e teve que ser retirado, retornando minutos depois para terminar a entrevista. Após esse incidente, como agora, um assessor disse que o senador havia se sentido tonto.

Dois dias depois, um porta-voz disse que o republicano planejava permanecer na liderança do partido no Senado até as eleições de 2024 —nesta quarta, McConnell paralisou depois de ser questionado se pretendia concorrer novamente em 2026, quando seu mandato de seis anos termina.

Em 8 de março, McConnell foi afastado do Senado após tropeçar durante um jantar em Washington e ser internado em um hospital para tratar uma concussão. Ele também sofreu uma pequena fratura nas costelas e depois foi transferido para uma clínica de reabilitação. Ele retornou ao Congresso em abril.

Muitas figuras importantes em Washington têm idade avançada. O presidente Joe Biden, por exemplo, concorrerá à reeleição aos 80 —a idade média no Senado é superior a 64 anos. A senadora democrata Dianne Feinstein, 90, ficou afastada por meses neste ano após um surto de herpes-zóster que causou complicações, incluindo encefalite e síndrome de Ramsay Hunt, que podem provocar paralisia facial.

A maioria dos americanos, cerca de 61%, afirmou em pesquisa da Reuters/Ipsos de novembro que estava muito ou um pouco preocupada que os membros do Congresso são velhos demais para representar a população. Trump, o favorito para a indicação presidencial republicana em 2024, tem 77.

As críticas a políticos idosos geralmente vêm de membros do partido político oposto, mas a deputada republicana Marjorie Taylor Greene postou o vídeo de McConnell no X, o ex-Twitter, citando-o como um exemplo de "pessoas que não são adequadas para o cargo". Na mesma toada, o democrata Dean Phillips disse que as famílias, os amigos e as equipes dos senadores Feinstein e McConnell faziam um desserviço ao país e que "é hora de [estabelecer] limites de mandato para o Congresso e a Suprema Corte".

McConnell atuou como líder da maioria no Senado de 2015 a 2021 e como líder da minoria na Casa desde então. Os democratas, incluindo três congressistas independentes que votam com eles, atualmente têm uma maioria de 51 a 49 na Casa, quando todos os senadores estão presentes.