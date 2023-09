Crise migratória nos EUA faz cidade no Texas receber 2.500 migrantes em um dia

The New York Times

Milhares de migrantes cruzaram para a pequena cidade de Eagle Pass, no Texas, vindos do México, na quarta-feira (20), aglomerando-se nas margens do rio Grande, sob uma ponte internacional, no que as autoridades descreveram como uma crise em desenvolvimento.

O prefeito Rolando Salinas Jr. declarou estado de emergência, buscando apoio adicional para responder a um fluxo de migrantes que chegou a 2.500 só na quarta-feira, sobrecarregando a cidade de 28 mil habitantes que tem sido um ponto focal dos esforços do estado do Texas para impedir travessias ilegais.

Centenas de migrantes se alinham sob a ponte de trem Puente Negro Ferrocarril, aguardando para que se rendam às autoridades após atravessarem o rio Grande, do México para os Estados Unidos, em Eagle Pass, Texas - Adrees Latif - 16.set.23/Reuters

As chegadas, incluindo um grande número de pessoas da Venezuela, fazem parte de um aumento substancial nas travessias recentes ao longo da fronteira sul. A cifra atingiu níveis não vistos em meses, sobrecarregando governos locais em estados como Califórnia, Arizona e Texas, já que um grande número de pessoas que solicitam asilo tem sido liberado por agentes da Patrulha de Fronteira diretamente em comunidades fronteiriças.

Esse foi o caso em Eagle Pass, disseram autoridades, onde o único abrigo da cidade lutou para acomodar a chegada repentina de tantas pessoas. Muitos foram soltos nas ruas da cidade.

"Eles estão andando pelas ruas", disse Salinas em uma entrevista, descrevendo uma situação semelhante à que a cidade viveu em 2021. "O hospital também está ficando sobrecarregado".

Em El Paso, que tem visto cerca de 1.200 chegadas por dia, autoridades têm se esforçado para colocar migrantes em abrigos e também em hotéis locais.

O governador Greg Abbott culpou o governo federal pela chegada de grandes grupos em Eagle Pass na quarta-feira, dizendo que agentes da Patrulha de Fronteira cortaram o arame farpado que havia sido instalado ao longo do rio por membros da Guarda Nacional operando sob sua direção. Ele disse em uma postagem nas redes sociais que havia enviado membros adicionais da guarda "para repelir travessias ilegais e instalar mais arame farpado".

Salinas disse que, aparentemente, não foram os funcionários federais, mas sim alguns dos migrantes que conseguiram cortar três partes do arame farpado. "Depois que eles cortaram, isso meio que abriu as comportas."

As travessias ocorreram após várias semanas em que um número relativamente pequeno de pessoas havia cruzado a fronteira. A maioria dos migrantes estava sendo temporariamente mantida sob uma ponte perto de um parque central da cidade que havia servido até recentemente como base para a polícia estadual e membros da Guarda Nacional sob a missão de fronteira de Abbott, conhecida como Operação Estrela Solitária —o apelido do estado do Texas.

A cidade recentemente encerrou seu acordo com a polícia estadual para permitir prisões por invasão no parque, embora Salinas tenha dito que estava pensando em declará-lo propriedade privada novamente para retomar essas prisões. Parte da estratégia de fronteira de Abbott tem sido prender migrantes por invasão criminosa, uma contravenção, como forma de deter travessias ilegais, embora a abordagem não pareça ter reduzido o número de chegadas recentes.

Eagle Pass também foi o cenário de um confronto legal entre o Texas e a administração Biden sobre a implantação pela Abbott de uma barreira flutuante de boias de quase um quilômetro no meio do Rio Grande. As boias permanecem no local aguardando a batalha judicial sobre sua legalidade, mas não parecem ter sido um fator nas travessias recentes.

Imagens de pessoas amontoadas sob uma ponte em Eagle Pass lembraram cenas de setembro de 2021, quando milhares de migrantes haitianos se aglomeraram durante dias sob uma ponte na cidade de Del Rio, também Texas, a uma curta distância ao norte da fronteira. Naquele caso, a administração Biden levou dias para processar os migrantes ou deportá-los.

Na quarta-feira, autoridades federais disseram que mais 800 militares em serviço ativo foram enviados à fronteira para ajudar no processamento das chegadas. E Alejandro Mayorkas, secretário de Segurança Interna, disse que o governo federal estendeu o status de proteção temporária para solicitantes de asilo venezuelanos, protegendo da remoção aqueles que chegaram antes do final de julho contra a remoção e permitindo que trabalhem.

Essa ação havia sido solicitada por defensores dos migrantes e autoridades de grandes cidades como Nova York, que buscavam autorização de trabalho para dezenas de milhares de venezuelanos que chegaram nos últimos meses.

Mayorkas, em comunicado, disse que a mudança não se aplicaria aos recém-chegados, que, segundo ele, seriam "removidos quando se constatasse que não têm base legal para permanecer".

Dois funcionários do departamento falaram com repórteres sob condição de anonimato durante uma ligação organizada às pressas na noite de quarta. Eles disseram que a administração também aumentou sua capacidade de retenção na fronteira para acomodar mais 3.250 pessoas, já que os centros de processamento de fronteira atingiram a capacidade máxima.

Uma das autoridades atribuiu o aumento nas travessias ilegais à instabilidade contínua em países como a Venezuela, geridos por líderes autoritários.

A administração Biden introduziu este ano novas políticas de fronteira e vias legais com o objetivo de reduzir o número de pessoas que procuram entrar nos Estados Unidos. Houve uma queda acentuada nas travessias quando todas essas medidas estavam em vigor depois de 12 de maio, um período de calmaria que durou cerca de seis semanas. As travessias voltaram a aumentar novamente em julho e têm crescido significativamente nos últimos dias.

Salinas disse sentir que não tinha escolha senão declarar o estado de emergência para voltar a receber recursos estatais que haviam diminuído durante o declínio nas chegadas durante o verão.

"Precisamos da ajuda extra, de financiamento", disse ele. "Nós estamos perdendo. Cada dia que a ponte é fechada estamos perdendo dinheiro", disse ele, referindo-se ao anúncio do governo federal de que estava fechando uma das travessias internacionais do México, uma importante fonte de renda para a cidade, para liberar mais recursos para processar os migrantes.

"Eles estão entrando sem consequências", disse ele sobre os migrantes.