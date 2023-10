Atirador que matou 18 no Maine, nos EUA, continua à solta 2 dias após ataque

Lewiston (EUA) | Reuters

Palco do mais recente ataque a tiros dos Estados Unidos, Lewiston, no Maine, segue em estado de alerta nesta sexta-feira (27) —dois dias depois de um atirador matar ao menos 18 pessoas e ferir outras 13 em uma pista de boliche e um bar. Autoridades pediram a moradores da área que não saiam de suas casas para permitir o prosseguimento das operações de buscas pelo suspeito, identificado como o militar da reserva Robert Card, 40.

Forças de segurança procuram atirador que matou ao menos 18 pessoas em Lewiston na cidade de Monmouth, no estado do Maine, EUA - Shannon Stapleton/Reuters

Parte das operações foi transmitida pela TV na quinta-feira à noite, quando autoridades cumpriram uma série de mandados de busca em Bowdoin, município vizinho a Lewiston onde Card morava. Então, agentes cercaram sua casa, localizada em uma área de mata, por mais de duas horas. Um oficial do FBI, a polícia federal americana, usou um megafone para ordenar que ele saísse do local com as mãos para cima, mas aparentemente não havia ninguém na residência.

Card atuava como sargento em uma base de reserva do Exército dos EUA próxima a Lewiston. De acordo com autoridades, ele havia sido internado em uma instituição de saúde mental durante o verão.

Na noite dos tiroteios, a Polícia do Estado do Maine encontrou um SUV branco estacionado em uma marina em Lisbon, a cerca de 11 km a sudeste de Lewiston. A organização acredita que o veículo tenha sido usado por Card para fugir, uma vez que ele possuía ao menos uma embarcação da Sea-Doo, empresa conhecida pela produção de jet skis, segundo registros públicos.

Nesta sexta-feira, o governo local anunciou que estenderá as buscas ao rio Androscoggin, que banha o município, utilizando mergulhadores e um sonar. Mike Sauschuck, comissário do Departamento de Segurança Pública do Maine, afirmou em encontro com a imprensa na mesma data que uma mensagem foi encontrada durante as operações, mas se recusou a revelar qual era o conteúdo do texto ou seu suposto autor.

Questionado se estava preocupado com o esfriamento das pistas, Sauschuck assentiu, dizendo estar mais apreensivo "a cada minuto que passa". Enquanto isso, o chefe da polícia de Lewiston, David St. Pierre, pediu à comunidade que fosse "o mais paciente possível" diante deste contexto.

Lewiston, um antigo pólo têxtil, é a segunda maior cidade do Maine, apesar de ter menos de 40 mil habitantes. O estado é descrito pelo FBI como o menos violento dos EUA, e o número de pessoas mortas na quarta-feira é pouco menor do que sua média anual de homicídios, que variou entre 16 e 29 indivíduos entre 2012 e 2022.

Após escolas públicas e faculdades suspenderem as aulas pelo segundo dia consecutivo, não havia quase nenhum carro nas ruas, e muitos dos estabelecimentos do centro estavam fechados. Agentes de segurança com fuzis e coletes à prova de balas guardavam o hospital aonde muitas das vítimas do tiroteio foram levadas.

Placa de sinalização eletrônica exibe mensagem 'mantenha-se abrigado' em uma estrada em Lewiston, no Maine, após atirador matar ao menos 18 pessoas na cidade - Angela Weiss/AFP

Funcionário do local, que administra 250 leitos, o médico Richard King afirmou que nunca havia lidado com uma situação parecida com a que se seguiu ao tiroteio. A sensação, ele disse, era que o hospital inteiro tinha corrido para ajudar, em um cenário descrito como um "caos ordenado".

"Foi bastante surreal. Lemos sobre esses eventos com frequência até demais, mas participar de um deles…", afirmou o médico, acrescentando que o corpo de funcionários do hospital havia sido treinado para essas situações. O contato do estabelecimento com um evento do tipo faz com que ele passe a integrar uma lista de centros médicos americanos abalados por tiroteios em massa que inclui Colorado Springs, no Colorado; El Paso, no Texas; e Highland Park, em Illinois.

Oito feridos —cinco em condições estáveis e três em estado crítico— continuavam no hospital na quinta-feira.

Já a lista de mortos inclui Bill Young e seu filho, Aaron, 14, baleados na pista de boliche, e Bryan MacFarlane, 40, integrante de uma comunidade de surdos que participava de um torneio de "cornhole", jogo em que os participantes tentam acertar saquinhos cheios de milho seco em um buraco sobre uma plataforma de madeira inclinada.

Ken Spalding, morador de Lisbon, lamentou as mortes: "É uma cidade pequena. Você conhece todo mundo". "Mas eu disse à minha esposa alguns anos atrás: 'não é uma questão de se’, e sim ‘quando’", completou.

O Gun Violence Archive, que compila dados relacionados a ataques a tiros nos EUA, afirma que o número de tiroteios em massa no país em que quatro ou mais indivíduos foram atingidos deve chegar a 679 em 2023, ante 647 em 2022. Os esforços feitos pela gestão Joe Biden para adotar leis mais estritas nesse sentido esbarram na oposição de diversos parlamentares, defensores ferrenhos do direito constitucional ao porte de armas.