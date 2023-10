Em cúpula urgente, União Europeia busca unificar discurso sobre a guerra Israel-Hamas

Bruxelas (Bélgica) | AFP

Os líderes da União Europeia realizam uma reunião urgente nesta terça-feira (17) para tentar unificar o discurso sobre a guerra entre Israel e Hamas, após uma semana de vários desentendimentos.

A reunião, por videoconferência, foi convocada pelo presidente do Conselho Europeu, Charles Michel. Há a expectativa de que seja reavaliada uma declaração conjunta adotada no domingo (15) sobre uma posição comum dos 27 países do bloco.

Após o ataque realizado pelo Hamas em território israelense no dia 7 de outubro, as instituições da União Europeia ficaram envoltas em confusão quanto à postura do bloco, o que gerou um mal-estar generalizado.

Grupo de pessoas reunidas em apoio aos palestinos em frente à Casa Branca, em Washington, nos Estados Unidos - Mandel Ngan/AFP

O comissário europeu Oliver Varhelyi anunciou a suspensão imediata dos pagamentos de ajuda ao desenvolvimento aos palestinos.

Em seguida, a Comissão Europeia, o braço executivo da UE, anunciou uma "revisão urgente" dos programas de ajuda aos palestinos. Finalmente, a chefe da comissão, Ursula von der Leyen, anunciou que a UE triplicaria a ajuda humanitária, para 75 milhões de euros.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Nesse cenário, uma viagem de Von der Leyen a Israel e declarações feitas durante essa visita causaram evidente desconforto em capitais europeias.

Von der Leyen mencionou enfaticamente o direito de Israel de se defender, mas omitiu que essa resposta deve estar em conformidade com o direito internacional, especialmente no que diz respeito à defesa da população civil.

A questão do cumprimento do direito internacional foi um ponto central nas conversações dos ministros das Relações Exteriores da UE, convocados de forma urgente pelo chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

A controvérsia sobre a postura única da UE em relação ao respeito ao direito internacional levou Michel a convocar a cúpula virtual desta terça.

Um diplomata europeu admitiu que foi um episódio "problemático" e que agora a prioridade do bloco é "voltar a encaminhar as coisas".

A declaração conjunta adotada no domingo enfatiza que os líderes da UE "enfatizam energicamente o direito de Israel a se defender de acordo com o direito humanitário e internacional diante de ataques violentos e indiscriminados".

No documento, os líderes europeus também "reiteram a importância de garantir a proteção dos civis em todos os momentos, de acordo com o Direito Internacional Humanitário".

"Estamos dispostos a continuar apoiando os civis mais necessitados em Gaza, em coordenação com nossos parceiros, garantindo que organizações terroristas não abusem dessa assistência", afirmaram os líderes na declaração.

Estima-se que mais de 1.400 pessoas tenham morrido nos ataques do Hamas em território israelense.

Em retaliação, Israel realizou centenas de bombardeios que resultaram em pelo menos 2.750 mortes, a maioria delas de civis palestinos.

Segundo fontes israelenses, o Hamas sequestrou pelo menos 199 pessoas.

Em antecipação a uma ofensiva terrestre, Israel vem exigindo a evacuação do norte da Faixa de Gaza, afetando mais de um milhão de pessoas. Organizações humanitárias reivindicam a entrada de ajuda humanitária e a saída de civis.