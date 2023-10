Hamas driblou a vigilância de Israel ao se tornar 'invisível'

Bloomberg

Enfrentando um dos estados de vigilância mais sofisticados do planeta, o Hamas simplesmente se tornou invisível. O ataque do grupo militante no sábado (7) pegou completamente desprevenido o aparato de segurança nacional de Israel —um fato chocante, dada a amplitude da incursão, que incluiu ataques por mar, ar e terra, e avançou profundamente no território israelense.

Em teoria, isso não deveria ter sido possível.

Os serviços de inteligência de Israel têm uma reputação como alguns dos mais sofisticados do mundo. E a Faixa de Gaza, um pedaço de terra ao lado do Egito, é um dos lugares mais vigiados do planeta. Linhas telefônicas são grampeadas. Satélites observam do alto. Informantes mantêm controle sobre os 2 milhões de habitantes de uma área pouco mais de duas vezes o tamanho de Washington, DC.

Sistema de defesa israelense intercepta foguetes lançados da faixa de Gaza, nesta segunda-feira (9) - Amir Cohen/Reuters

Israel e os EUA precisarão de anos para analisar todas as falhas que permitiram ao Hamas agir com tanta surpresa e com efeito tão mortal, matando centenas de israelenses e capturando outros.

Mas já começou a surgir uma ideia de como os combatentes do grupo conseguiram isso, de acordo com autoridades de inteligência atuais e antigas nos EUA, Israel e em outros lugares.

Embora muitas perguntas permaneçam sem resposta, o que está claro é que o Hamas adotou uma abordagem de baixa tecnologia, evitando a capacidade de Israel de interceptar suas comunicações e até mesmo, talvez, explorando a confiança das forças de defesa de Israel de que seus ataques de mísseis poderiam ser repelidos ou evitados.

"Minha suspeita é que o Hamas conseguiu manter uma operação tão vasta —que incluía muitos, muitos treinadores, muito treinamento operacional e a entrada de uma grande quantidade de munições— em segredo porque eles adotaram uma abordagem muito antiga", disse Beth Sanner, ex-vice-diretora de inteligência nacional.

"Eu suspeito que eles nunca tenham falado sobre isso eletronicamente", disse Sanner. "Eles dividiram em células e fizeram reuniões individuais. E cada grupo foi designado para fazer coisas diferentes. Muito poucas pessoas entenderam como cada um dos componentes se juntou como um plano completo."

Ao amanhecer de sábado, cerca de 1.000 combatentes do Hamas romperam a cerca tecnologicamente avançada projetada para proteger contra ameaças de Gaza, espalhando-se por cidades e vilas. Crianças foram baleadas na frente de seus pais. Reféns foram arrastados de suas casas. No céu, milhares de foguetes caíram enquanto outros combatentes entravam no país de parapente.

Uma pessoa familiarizada com as operações de inteligência de Israel disse que o sucesso do ataque provavelmente significa que a inteligência militar do país, que tem a responsabilidade primária de monitorar os desenvolvimentos em Gaza, não tinha fontes humanas de alta qualidade dentro da liderança do Hamas.

Também é possível que o planejamento do grupo tenha se baseado em tecnologia criptografada, de acordo com Andrew Borene, diretor executivo da Flashpoint e ex-chefe de grupo do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA. "Tenho a sensação de que também há um componente de comunicações clandestinas usando dispositivos", disse ele.

Alon Arvatz, ex-membro da Unidade 8200 de Israel, responsável pela inteligência de sinais militares, disse que está claro que o Hamas conseguiu contornar a capacidade de Israel de interceptar comunicações telefônicas e por e-mail. Isso inclui algumas das "técnicas de percepção" que Israel usou no passado, que ele disse que pode ser baseado em computadores ou telefones ou qualquer coisa que possa ser interceptada.

"Eles obviamente aprenderam como a inteligência está sendo coletada e aprenderam como evitá-la", disse Arvatz.

Se tornar invisível em suas comunicações ajudou o Hamas a contornar a espionagem, então ir para o subterrâneo —literalmente— pode ter ajudado a frustrar os satélites de vigilância de Israel.

O Hamas tem se destacado há anos em esconder seus estoques de armas em túneis ou subterrâneos, de acordo com uma pessoa familiarizada com a inteligência dos EUA sobre o grupo. Como resultado, Israel tem atingido repetidamente seus depósitos acima do solo a partir do ar sem sucesso, disse a pessoa.

Os túneis parecem ter ajudado na execução do ataque. Em vez de tentar cavar sob a parede subterrânea equipada com sensores que Israel concluiu em 2021, "eles escolheram a alternativa de cavar até o obstáculo e depois surgir de surpresa", disse o analista militar israelense Eado Hecht. "Eles enviaram um ataque em massa que sobrecarregou o sistema além de sua capacidade de reagir rapidamente o suficiente."

O planejamento do Hamas também provavelmente foi ajudado pelo crescimento da sofisticação de seu próprio aparato de inteligência. Suas capacidades se expandiram dramaticamente desde que assumiu o controle de Gaza em 2007, de acordo com um estudo de maio de 2023 no periódico "Intelligence and National Security".

O Departamento de Inteligência Militar do grupo dedicou recursos significativos para observar a fronteira com Israel, infiltrar agentes no país e interceptar as comunicações táticas das Forças de Defesa de Israel. Como resultado, o Hamas acumulou conhecimento sobre armamentos, treinamento e implantação de tropas israelenses, de acordo com o estudo.

O Hamas "possuía informações muito precisas de que a fronteira israelense estava pouco guarnecida, que poderia ser invadida, que eles seriam capazes de se aproximar o suficiente para detonar explosivos e atravessar cercas, arames e postos de controle —isso é fundamental", disse Kenneth Katzman, ex-principal especialista em Oriente Médio do Serviço de Pesquisa do Congresso. Todas essas informações teriam permitido ao Hamas "mapear esse tipo de ataque", disse ele.

A capacidade do Hamas de planejar o ataque e esconder suas intenções também deve ser considerada em relação às deficiências de Israel.

O governo de Israel enfrenta acusações de que seu estabelecimento de segurança nacional estava distraído por conflitos internos. Muitos israelenses protestaram durante meses contra os esforços do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu para retirar poder do Judiciário do país.

O Times of Israel informou na segunda-feira (9) que a inteligência egípcia havia alertado repetidamente que o Hamas estava planejando "algo grande", mas que autoridades israelenses optaram por focar na Cisjordânia em vez de Gaza. A Bloomberg News não verificou independentemente essa informação.

O escritório do primeiro-ministro de Israel negou o relatório, afirmando que "nenhuma mensagem antecipada foi recebida do Egito e o primeiro-ministro não falou nem se encontrou com o chefe da inteligência egípcia desde a formação do governo, nem diretamente nem indiretamente".

Também existe a possibilidade de que Israel tenha se tornado excessivamente confiante, em parte porque sua sofisticação tecnológica o levou a uma falsa sensação de segurança. Há dois anos, a Força Aérea de Israel publicou um artigo em seu site intitulado "Exclusivo: A Capacidade das IDF (Forças de Defesa de Israel) de Atacar Foguetes Antes de Serem Lançados".

O artigo descreveu um cenário que não se repetiu no sábado (7), quando milhares de foguetes do Hamas sobrecarregaram as defesas aéreas de Israel. Durante a guerra de Gaza contra o Hamas em 2014, as IDF atacaram "centenas de terroristas que foram pegos disparando foguetes contra Israel". "Muitos deles foram atingidos logo antes do lançamento, outros foram alvejados após o ato", de acordo com o artigo.

Israel também parece ter compreendido mal a intenção, motivações e capacidades do Hamas, ao não antecipar a possibilidade de um ataque transfronteiriço, de acordo com Sanner, ex-vice-diretor de inteligência nacional.

"Eles falharam em imaginar como todos esses eventos que estavam acontecendo se uniram como um todo muito maior", disse Sanner.