Último voo da primeira fase de resgate de brasileiros em Israel pousa no Rio

Rio de Janeiro

O sexto voo de brasileiros repatriados que estavam em Israel pousou no Rio de Janeiro na madrugada desta quinta-feira (19). O desembarque aconteceu no Aeroporto Internacional do Galeão, na zona norte da cidade. A operação de resgate é feita devido à guerra entre a nação do Oriente Médio e o grupo terrorista Hamas, que já deixou ao menos 1.400 mortos do lado israelense e 4.000 do lado palestino.

A bordo da aeronave estavam 219 passageiros e 11 animais de estimação. Com essa chegada, o Brasil já repatriou 1.135 brasileiros e 35 pets. Esse é o último desembarque da primeira fase da operação de resgate dos repatriados de Israel, segundo o Ministério das Relações Exteriores.

O avião decolou de Tel Aviv, em Israel, às 18h40 do horário local (12h40 do Brasil), com duas horas de atraso. A decolagem estava prevista para às 16h30. A aeronave, do modelo KC-30, da FAB (Força Aérea Brasileira), pousou no Rio por volta das 3h do fuso brasileiro.

Brasileiros repatriados em voo anterior, no domingo (15), após deixarem Israel em meio à guerra contra Hamas - Leonardo Vieceli/Folhapress

Procurado, o Itamaraty não respondeu sobre o motivo do atraso. Parentes dos passageiros que estavam vindo disseram que o espaço aéreo de Israel ficou fechado por conta da viagem do presidente americano Joe Biden ao país, o que causou o atraso.

De acordo com o governo federal, a FAB forneceu quatro aeronaves, inclusive o avião presidencial, para as ações de resgate de brasileiros do país do Oriente Médio.

O transporte dos brasileiros em Israel também está sendo organizado pela diplomacia brasileira. Há ônibus saindo das principais cidades israelenses para o aeroporto de Tel Aviv. Os desembarques no Brasil já foram feitos no Rio, Brasília, São Paulo e Recife.

Já o avião presidencial foi designado para buscar os brasileiros que estão na Faixa de Gaza. O território palestino tem sido, desde o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro, alvo de bombardeio pelas forças israelenses.

Mais cedo, o chanceler brasileiro, Mauro Vieira, afirmou que ainda não há previsão para ser feito o resgate dos brasileiros em Gaza. O grupo de 32 pessoas, sendo 17 crianças, aguardam a abertura da fronteira do território palestino com o Egito, de onde serão resgatados.

A abertura, porém, depende da negociação entre os países envolvidos e de uma pausa nos bombardeios da região, segundo a pasta de Relações Exteriores. Nesta quarta, os Estados Unidos vetaram a proposta do Brasil no Conselho de Segurança da ONU que pedia uma trégua de ambos os lados da guerra para a evacuação de estrangeiros e a entrada de ajuda humanitária em Gaza.

Também nesta quarta, o avião presidencial também decolou para o Egito, de onde aguardará o resgate dos brasileiros em Gaza. A aeronave estava em Roma, na Itália, desde sexta-feira (13), de onde espera a orientação para seguir para o país árabe.

O grupo em Gaza está na cidade de Rafah, em um imóvel alugado pelo Itamaraty. A chancelaria brasileira afirmou ter informado a Israel a localização para evitar que o local seja alvo de alguma ofensiva.

De acordo com a Embaixada do Brasil em Tel Aviv, cerca de 150 brasileiros continuam no país e têm interesse na repatriação.

O Itamaraty informou que como a aeronave da FAB tem capacidade de transportar até 200 passageiros, o Brasil pretende ajudar na repatriação de cidadãos dos países vizinhos, como Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. A pasta, no entanto, ainda não deu uma data para essa nova fase da operação de resgate.