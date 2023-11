Em vez de promessa de 'paz total' de Petro, Colômbia vê violência aumentar

Bogotá | Financial Times

O presidente de esquerda da Colômbia, Gustavo Petro, um ex-guerrilheiro, prometeu "paz total" quando assumiu o cargo no ano passado. Até agora, o resultado tem sido um aumento da violência por parte dos grupos armados que têm um poder desproporcional na nação sul-americana.

A situação de segurança que está se deteriorando rapidamente tem causado medo de que a Colômbia esteja voltando à violência das décadas passadas, uma preocupação que atraiu atenção global com o sequestro do pai do astro do futebol do Liverpool, Luis Díaz, no mês passado.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em visita a Caracas - Leonardo Fernandez Viloria - 18.nov.23/Reuters

Em toda a Colômbia, os sequestros aumentaram mais de 80% sob o governo de Petro, os casos de extorsão aumentaram 27% e a taxa de homicídios mal diminuiu, de acordo com dados oficiais que comparam o primeiro ano do novo governo com os últimos 12 meses da administração de centro-direita de Iván Duque. Em vez de confrontar as forças de segurança, os grupos armados ilegais agora lutam entre si para expandir seu território e controlar rotas lucrativas de contrabando.

O pai de Díaz foi feito refém pelo Exército de Libertação Nacional (ELN), o maior grupo rebelde que está em negociação com o governo, colocando em dúvida a credibilidade do processo de paz. Luis Manuel Díaz foi libertado ileso em 9 de novembro, mas cerca de 25 outros reféns permanecem em cativeiro do ELN, segundo o grupo de monitoramento de conflitos não partidário Cerac.

"A sugestão inicial de 'paz total' acelerou a violência", disse Elizabeth Dickinson, analista sênior da Colômbia no International Crisis Group. "Grupos armados e criminosos intensificaram as operações para consolidar território e melhorar sua posição de negociação antes de Petro assumir o cargo. Os cessar-fogos que ele declarou no primeiro semestre deste ano foram um presente tático para esses grupos. Sem o Exército pressionando-os, eles estavam livres para se rearmar, recrutar e reabastecer."

Agora, a Colômbia parece estar pagando um preço alto pelo vácuo de segurança em suas zonas de conflito. "Se não houver controle territorial pelo Estado, as pessoas perdem a fé no processo", admitiu um aliado político do presidente. "Não há processo de paz no mundo que não seja acompanhado por uma política de segurança robusta."

Petro, membro do grupo guerrilheiro M-19, que se desmobilizou em 1990, continua comprometido com o plano de paz, argumentando que mudar de rumo "abriria caminho para um novo ciclo de violência".

O governo está em negociações de paz com o ELN e o Estado Mayor Central, um grupo dissidente ligado às dissolvidas Farc. Também expressou interesse em negociar acordos de rendição com gangues criminosas não políticas, como traficantes de drogas.

A descida da Colômbia à violência começou após o assassinato em 1948 de um líder de esquerda, Jorge Eliécer Gaitán, e se intensificou após grupos guerrilheiros marxistas começarem a operar no início dos anos 1960, inspirados pela revolução cubana. Os rebeldes travaram uma guerra de baixa intensidade contra o Estado antes de se envolverem com o tráfico de drogas. Por sua vez, os proprietários de terras financiaram paramilitares para combater os guerrilheiros. O conflito custou cerca de 450 mil vidas de 1958 a 2016, segundo a Comissão da Verdade da Colômbia.

Um ponto de virada ocorreu em 2016, quando o governo alcançou um acordo de paz com as Farc, o maior grupo guerrilheiro da época. Os rebeldes marxistas concordaram em abandonar as armas em troca de concessões políticas, justiça para as vítimas do conflito e uma presença maior do Estado em áreas remotas. Mas a implementação tem sido irregular.

Dos 578 compromissos feitos no acordo de 2016, cerca de metade havia sido implementada em um nível mínimo até novembro de 2022 ou não havia sido implementada de forma alguma, de acordo com um estudo publicado em junho pelo Instituto Kroc de Estudos Internacionais de Paz.

Juan Manuel Santos, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz por alcançar o acordo de paz com as Farc enquanto era presidente, disse que Petro precisa implementar corretamente os acordos existentes para criar uma base sólida para as negociações com outros grupos rebeldes.

"A 'Paz total' fracassará a menos que seja construída com base no que foi alcançado com as Farc", disse ele ao Financial Times. "Se as bases falharem, tudo mais falhará."

Oliver Wack, diretor-geral da Control Risks para a região andina, disse que Petro não equilibrou as negociações de paz com táticas para garantir a segurança. "A erosão das capacidades operacionais e de inteligência das forças de segurança [...] resultou no fortalecimento do controle de grupos armados em áreas rurais e na expansão do tráfico de drogas, mineração ilegal, extorsão e sequestro."

O comissário de paz de Petro, Danilo Rueda, não respondeu aos pedidos de entrevista, mas Iván Cepeda, um senador da coalizão governista que tem negociado com o ELN, defendeu a estratégia de "paz total", culpando a deterioração da segurança por tendências criminais que criaram oportunidades tentadoras para grupos armados na Colômbia.

"É uma mutação do tráfico de drogas nas Américas e em todo o mundo", disse ele. "Novos mercados de cocaína surgiram, os mercados de maconha se fortaleceram e, se isso não bastasse, há o mercado de drogas sintéticas. Isso significa o surgimento de novas organizações criminosas transnacionais."

Cepeda disse que as gangues também lucraram com o contrabando de migrantes da América do Sul e do Caribe através da Colômbia.

"Levar um migrante de um país do sul para os EUA é um negócio fantástico se você fizer isso com milhares de pessoas", disse ele. "A mineração ilegal também se fortaleceu." Ele disse que a solução seria uma "revolução" econômica em áreas remotas para substituir as atividades ilícitas por um crescimento sustentável.

O processo de paz foi ainda mais manchado por alegações de que o filho de Petro, Nicolás, recebeu contribuições financeiras de traficantes de drogas suspeitos em troca de promessas de incluí-los nas negociações de paz.

O filho de Petro foi preso em julho e inicialmente se ofereceu para colaborar com os promotores, mas depois mudou de ideia e negou as acusações de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito. O presidente disse que não tinha conhecimento de qualquer irregularidade.

Enquanto isso, pesquisas de opinião mostram que os colombianos estão perdendo a fé no plano de "paz total". Apenas 37% disseram que as negociações de paz com o ELN deveriam continuar, enquanto 53% eram contra, de acordo com uma pesquisa da Datexco publicada em 12 de novembro. Um total de 52% disse que Rueda, o comissário de paz, deveria renunciar.

Na noite de quarta-feira (22), Petro anunciou que Rueda renunciaria como comissário de paz, sendo substituído por Otty Patiño, o principal negociador do governo com o ELN.

O ELN, fundado na década de 1960 por estudantes radicais, é particularmente impopular devido à sua predileção por sequestros. Seu líder Eliécer Herlinto Chamorro, que usa o pseudônimo Antonio García, admitiu em uma mensagem no Telegram que o sequestro do pai do jogador de futebol Díaz foi um "erro" por causa da popularidade do jogador.

No entanto, o ELN, com seus 5.800 membros, se recusou a interromper os sequestros mesmo depois de concordar com um cessar-fogo com o governo em agosto, alegando que precisa do dinheiro para se financiar.

Cepeda reconheceu que o uso contínuo de sequestros pelo ELN estava custando apoio ao processo de paz.

O senador disse que o governo não abandonaria as negociações, mas se o ELN não fizesse sua parte, "algo mais sério acontecerá: as pessoas se mobilizarão [...] as pessoas sairão para dizer 'não mais' [ao processo de paz]".

"Se o ELN não entender isso, entrará em conflito com o povo."