Futura chanceler de Milei se reúne com ministro Mauro Vieira em Brasília

Brasília

A futura chanceler do governo de Javier Milei na Argentina, Diana Mondino, se reuniu neste domingo (26) em Brasília com o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira.



Mondino publicou uma foto em suas redes sociais ao lado de Vieira, e compartilhou uma notícia que afirma que ela convidou pessoalmente o presidente Lula (PT) para a posse de Milei.

A futura chanceler de Javier Milei, Diana Mondino, ao lado do ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira - Divulgação MRE



O Itamaraty confirmou o convite à Lula, e disse que Mondino e Vieira também discutiram "aspectos da relação bilateral", além do atual estágio das negociações entre o Mercosul e a União Europeia.

O encontro dos dois ocorre em meio à indefinição sobre a participação de Lula na cerimônia oficial de posse, prevista para 10 de dezembro, depois que Milei convidou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o evento.



Durante a campanha, o ultraliberal chegou a dizer que, se fosse eleito, não se reuniria com o presidente brasileiro porque ele é corrupto e comunista. Sem apresentar provas, Milei também acusou o petista de tentar interferir no resultado.



Apesar de não ter se posicionado publicamente contra Milei durante a corrida, nos bastidores, o governo brasileiro torcia pelo peronista Sergio Massa, aliado do atual presidente, Alberto Fernández —parceiro de Lula.





Na quarta (22), Milei mudou o tom e disse que Lula "será bem-vindo" em sua posse, em Buenos Aires. "Ele é o presidente do Brasil", afirmou o futuro presidente argentino ao canal local Todo Notícia.



Segundo o Ministério das Relações Exteriores brasileiro, a reunião entre Mondino e Vieira neste domingo foi acompanhada pelos embaixadores do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli, e da Argentina em Brasília, Daniel Scioli.



O embaixador da Argentina em Brasília, Daniel Scioli, Diana Mondino, Mauro Vieira e o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Julio Bitelli - Divulgação MRE



A participação de Mondino no governo é uma das apostas do Itamaraty para que a relação entre os dois países seja pautada por pragmatismo em temas-chave como comércio regional, Mercosul e acordo com a União Europeia.



Tanto em declarações públicas como em reunião privada com o embaixador do Brasil em Buenos Aires, Mondino ofereceu uma visão mais moderada do que os discursos do presidente eleito durante a campanha.

Na terça (21), durante uma formatura de diplomatas, Lula afirmou que não tem de gostar do "presidente da China, da Argentina, da Venezuela" porque os países precisam ter políticas de Estado.



Sem mencionar diretamente Milei ou o país vizinho, o petista afirmou ainda que há atualmente "algumas confusões na América do Sul" e que haverá "problemas políticos" na região no futuro.

Após o resultado das eleições na Argentina, Lula parabenizou o povo e as instituições pelo processo, e desejou êxito ao novo governo, mas não citou Milei.



"A democracia é a voz do povo, e ela deve ser sempre respeitada. Meus parabéns às instituições argentinas pela condução do processo eleitoral e ao povo argentino que participou da jornada eleitoral de forma ordeira e pacífica", escreveu Lula.



"Desejo boa sorte e êxito ao novo governo. A Argentina é um grande país e merece todo o nosso respeito. O Brasil sempre estará à disposição para trabalhar junto com nossos irmãos argentinos", completou o presidente pelas redes.



O ministro Paulo Pimenta, da Secom (Secretaria de Comunicação Social da Presidência), chegou a dizer na segunda (20) que Milei deveria ligar para Lula pedindo desculpas pelas declarações anteriores —o que não ocorreu.



Bolsonaro afirmou à coluna Mônica Bergamo que manterá o planejamento de ir à posse mesmo que Lula esteja presente. "Se o Lula for lá [na posse], vai ser vaiado. Ele tem que se mancar", disse.