Patricia Bullrich será ministra da Segurança de Milei na Argentina

Buenos Aires

A macrista Patricia Bullrich voltará a ocupar o posto de ministra da Segurança no governo de Javier Milei na Argentina, confirmou a assessoria do presidente eleito. Ela foi uma das principais rivais do ultraliberal na corrida à Presidência, mas ficou em terceiro lugar nas urnas e decidiu apoiá-lo no segundo turno.

Javier Milei e Patricia Bullrich durando ato de encerramento de campanha ao segundo turno das eleições na Argentina, em 16 de novembro - Matias Baglietto/Reuters

Esse apoio foi um fator importante para a vitória de Milei no último domingo (19), já que ela havia atraído uma parte importante dos votos no primeiro turno (23,8%). Ela é uma das líderes da coalizão de centro-direita Juntos pela Mudança, que, até a ascensão de Milei, era a principal força de oposição contra o peronismo.

Por isso, é vista como alguém que pode ajudar o ultraliberal a ter governabilidade nos próximos anos. As duas forças somadas teriam maioria na Câmara (131 dos 257 deputados) e quase metade do Senado (31 dos 72 senadores).

Até abril, Bullrich era presidente do partido fundado pelo ex-presidente Mauricio Macri, o PRO (Proposta Republicana), do qual pediu uma licença para participar da campanha à Presidência.

Considerada mais "linha dura", ela foi ministra da Segurança de Macri (2015-2019) e deputada federal por Buenos Aires (2007-2015). Antes, atuou como ministra do Trabalho e Segurança Social na gestão de Fernando de la Rúa (1999-2001), quando foi criticada por um corte nas aposentadorias.