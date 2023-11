Prisioneiros palestinos libertados por Israel são recebidos com festa

São Paulo

Multidões na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental celebraram e aplaudiram neste domingo (26) a chegada de palestinos que estavam detidos por Israel.

Israel libertou 39 prisioneiros palestinos na manhã deste domingo, como parte do acordo com o grupo terrorista Hamas, em troca da soltura do segundo grupo de reféns israelenses que foram mantidos na Faixa de Gaza por 50 dias.

A palestina Israa Jaabis retorna à sua casa após ser solta - Oren Ziv - 26.nov.23/AFP

Entre os palestinos soltos está Israa Jaabis, uma mulher de 38 anos condenada por detonar um cilindro de gás em seu carro em um posto de controle na Cisjordânia, em 2015, ferindo um policial. Ela também se machucou no ataque, tendo seu resto atingido, e cumpria pena de 11 anos de prisão.

As comemorações em Jerusalém Oriental aconteceram apesar do ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben Gvir, instruir os policiais para que prevenissem manifestações do tipo. As tropas israelenses dispersaram uma multidão que se reuniu próximo à casa de Jaabis.

Todos os presidiários soltos foram acusados ou condenados por crimes relacionados a terrorismo, incluindo tentativas de homicídio, e muitos deles eram afiliados ao Hamas, segundo o jornal Times of Israel.

Outra prisioneira liberta foi Nurhan Awad, que tinha 17 anos quando foi sentenciada em 2016 a mais de 13 anos de prisão por tentar esfaquear pedestres, incluindo um soldado israelense, com uma tesoura.

Na cidade de Al Bireh, na Cisjordânia, garotos adolescentes eram carregados nos braços de quem comemorava seu retorno. Eles desfilaram pela praça principal, onde agitaram bandeiras palestinas, assim como faixas verdes do Hamas e faixas amarelas do partido Fatah, do presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

Os 39 libertos neste domingo, incluindo alguns menores de idade, foram o segundo grupo a retornar às suas casas, depois de outros 39 terem sido soltos na sexta-feira (24).

No total, 50 reféns israelenses —crianças, suas mães e outras mulheres— serão libertados durante uma pausa de quatro dias na guerra, em troca de um total de 150 prisioneiros palestinos.