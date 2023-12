'Estou bem', diz Alexei Navalni após ser localizado em prisão no Ártico

Moscou | AFP

Principal político de oposição de Vladimir Putin, Alexei Navalni afirmou nesta terça-feira (26) nas redes sociais que está bem, após sua transferência para uma prisão no Ártico. Ele estava desaparecido desde o início de dezembro.

A viagem de transferência para a nova penitenciária durou 20 dias e foi "bastante cansativa", escreveu Navalni na rede social X.

O opositor Alexei Navalni em imagem de vídeo durante audiência na prisão de Vladimir - Yulia Morozova - 26.abr.23/Reuters

"Ainda estou de bom humor, como convém a um Papai Noel", acrescentou, em referência à barba que cresceu durante a viagem e às roupas que é obrigado a utilizar, adaptadas para resistir ao inverno rigoroso, com temperaturas polares.

"Não se preocupem comigo. Estou bem. Estou completamente aliviado por finalmente ter chegado."

Os parentes de Navalni anunciaram nesta segunda (25) que o localizaram em uma colônia penal em Kharp, na região de Iamal-Nenets, uma área remota no norte da Rússia, distante 235 quilômetros a leste de Mosocu.

Navaln, um ativista anticorrupção e grande inimigo do presidente Vladimir Putin, cumpre pena de 19 anos de prisão por "extremismo". O opositor de 47 anos foi detido em janeiro de 2021 ao retornar à Rússia, depois de se recuperar na Alemanha de um envenenamento que, segundo ele, foi planejado pelo Kremlin.

Navalni tinha desaparecido no início de dezembro da colônia penitenciária da região de Vladimir, a 250 quilômetros de Moscou.

Ele afirmou que chegou à colônia penal de Kharp no sábado (23) à noite, após uma viagem discreta e organizada com um "itinerário tão estranho" que ele não esperava ser localizado pela família antes de meados de janeiro.

"Eu fiquei surpreso quando abriram a porta da cela ontem e disseram: 'Há um advogado aqui para você'", afirmou Navalni. O opositor de Putin teve uma reunião com seu advogado.

Navalni contou que viu pouco da região, exceto por uma cela anexa coberta de neve e uma cerca do lado de fora de sua janela. "Infelizmente não há renas, mas há cães pastores enormes, fofinhos e muito bonitos", acrescentou.

Conhecido como "Polar Wolf" (lobo polar), o presídio onde Navalni está é considerado uma das prisões mais rigorosas da Rússia, onde a maior parte dos prisioneiros foram condenados por crimes graves. Além disso, no local o inverno é severo, com temperaturas que podem atingir -28°C na próxima semana.

A cerca de 60 quilômetros ao norte do Círculo Ártico, a prisão foi fundada na década de 1960 como parte do que já foi o sistema soviético de campos de trabalho forçado, segundo o jornal Moskovsky Komsomolets.

"As condições lá são severas, especialmente por conta do permafrost [espessa camada de solo congelado]", disse Leonid Volkov, assessor de Navalni, que afirmou ainda ser difícil se comunicar com os prisioneiros do local.