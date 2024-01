Agência da ONU para palestinos demite funcionários suspeitos de ligação com Hamas

Reuters

A UNRWA, agência da ONU para refugiados palestinos, informou nesta sexta-feira (26) que demitiu funcionários suspeitos de envolvimento na ofensiva lançada pelo Hamas contra Israel no dia 7 de outubro.

As informações sobre a suposta conexão entre os trabalhadores e o grupo terrorista foram fornecidas à UNRWA por autoridades israelenses, e uma investigação sobre o caso foi aberta, disse Philippe Lazzarini, Comissário-Geral da agência. Ele acrescentou que qualquer funcionário ligado a atos de terrorismo será responsabilizado, inclusive criminalmente.

O Comissário Geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, discursa na abertura do Fórum Global de Refugiados, em Genebra - Jean-Guy Python - 13.dez.2023/AFP

Lazzarini não divulgou quem são os suspeitos, ou mesmo quantos são. O Departamento de Estado dos Estados Unidos afirmou, porém, que trata-se de 12 funcionários, e anunciou que interromperá o envio de recursos à agência até que a situação seja esclarecida.

"O Departamento de Estado pausou temporariamente o financiamento adicional para a UNRWA enquanto revisamos essas alegações e as medidas que as Nações Unidas estão tomando para abordá-las", disse o porta-voz da pasta, Matthew Miller.

A UNRWA foi estabelecida em 1949, após a primeira guerra árabe-israelense, e oferece ajuda humanitária a palestinos na Faixa de Gaza, Cisjordânia, Jordânia, Síria e Líbano. Autoridades israelenses, incluindo o primeiro-ministro, Binyamin Netanyahu, acusam a agência de fomentar sentimentos anti-Israel, o que a organização nega.

Os EUA tinham deixado de enviar fundos para a agência durante o mandato de Donald Trump, marcado pela aproximação do republicano com Israel. O financiamento foi retomado, no entanto, com a eleição de Joe Biden, e em 2022, o país foi um dos que mais contribuíram individualmente com doações para a organização —ele, União Europeia, Alemanha e Suécia foram responsáveis por 61,4% do total de US$ 1,17 bilhões (cerca de R$ 5,75 bilhões) de seu orçamento naquele ano.

Com a abertura da investigação, senadores do Partido Republicano criticaram a decisão de voltar a destinar recursos à agência.

"Por anos, avisei a administração Biden sobre a retomada do financiamento à UNRWA, que tem histórico de empregar pessoas ligadas a movimentos terroristas como o Hamas", disse o senador Jim Risch, o principal republicano no Comitê de Relações Exteriores do Senado.

Enquanto isso, o porta-voz do governo israelense, Eylon Levy, queixou-se que a UNRWA anunciou a notícia ao mesmo tempo em que a Corte de Haia determinou que Israel tome medidas para evitar atos de genocídio na guerra contra o Hamas.

"Em qualquer outro dia, isso teria sido uma manchete importante: Israel apresenta evidências da cumplicidade de funcionários da ONU com o Hamas", escreveu Levy no X.