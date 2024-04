Chefe das Forças Armadas do Quênia e outros 9 oficiais morrem em queda de helicóptero

Nairobi (Quênia) | Reuters e AFP

O chefe das Forças Armadas do Quênia, general Francis Ogolla, e outros nove oficiais morreram nesta quinta-feira (18) na queda de um helicóptero no oeste do país. Autoridades investigam o caso.

Chefe das Forças Armadas do Quênia, Francis Ogolla, durante inspeção de tropas em Nairóbi - Luis Tato - 28.fev.24/AFP

A aeronave caiu poucos minutos depois de decolar no condado de West Pokot. Segundo o presidente queniano, William Ruto, o helicóptero transportava militares da alta cúpula após uma visita às tropas posicionadas no noroeste do país. Dois soldados sobreviveram à queda e foram levados ao hospital.

"Nossa pátria perdeu um de seus generais mais valentes", disse Ruto, que convocou uma reunião de emergência no Conselho de Segurança Nacional. "O falecimento de Ogolla é uma perda dolorosa. [Trata-se de] um distinto general de quatro estrelas que caiu no cumprimento do dever e no serviço ao país."

Antes de assumir o posto de chefe das Forças Armadas, Ogolla comandou a Força Aérea do país africano. Ao promover o general no ano passado, William Ruto o acusou de fazer parte de um complô para anular o resultado da eleição presidencial de 2022, mas disse que ele era a pessoa mais qualificada para o cargo.

Ogolla entrou para as Forças de Defesa do Quênia em 1984 e chegou a receber treinamento para pilotar caças da Força Aérea dos Estados Unidos, de acordo com nota divulgada pelo Ministério da Defesa.

Não é a primeira vez que a queda de uma aeronave militar provoca mortes no país. Em junho de 2021, pelo menos dez soldados morreram após um helicóptero cair perto da capital, Nairóbi.

Nos últimos meses, as forças de segurança do Quênia ganharam projeção internacional depois que autoridades do país prometeram enviar policiais ao Haiti, país que registra crise sem precedentes em meio a violência cometida por gangues.