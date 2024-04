De olho no público jovem, família imperial do Japão estreia no Instagram

Tóquio | AFP

Com objetivo de atrair atenção de um público mais jovem nas redes sociais, a família imperial do Japão estreou nesta segunda-feira (1) no Instagram. O perfil mostra imagens tradicionais dos familiares, sem selfies.

As 19 primeiras imagens e vídeos publicados na rede mostram o imperador Naruhito e sua esposa Masako em atitudes cerimoniais durante suas recentes aparições públicas.

As primeiras imagens e vídeos publicados na rede mostram o imperador Naruhito e sua esposa Masako (esq.) em atitudes cerimoniais. A foto também mostra a princesa Aiko - Reprodução/Instagram

Até o início da tarde desta segunda, o @kunaicho_jp tinha alcançado 350 mil seguidores. De acordo com a AFP, os comentários sobre as fotos passam por moderação antes da publicação. A conta não segue nenhum outro perfil.

A família imperial japonesa tem mais de 2.600 anos, sendo a dinastia mais antiga do mundo. Embora o imperador não tenha papel político desde o fim da Segunda Guerra Mundial, continua sendo uma figura simbólica importante no Japão, onde é tabu criticar o monarca.

Naruhito foi proclamado imperador do Japão em dezembro de 2019. Na época, pediu que Japão contribuísse ainda mais com a amizade e a pacificação da comunidade internacional.

Considerado "o símbolo do Estado e da unidade do povo", o imperador assumiu a função com o desafio de humanizar a família imperial japonesa. A ideia era justamente aproximar a tradicional casa da população em geral.