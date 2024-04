Invasão a embaixada mexicana coloca relações internacionais em risco, diz ONU

AFP

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, no início deste domingo (7), disse estar "alarmado" pela invasão das forças de segurança do Equador à embaixada mexicana em Quito, para deter o ex-presidente equatoriano Jorge Glas, informou sua porta-voz no sábado.

Guterres enfatizou a importância de manter a inviolabilidade dos recintos diplomáticos, e disse que deveria ser respeitado "em todos os casos, em conformidade com o direito internacional", disse o porta-voz Stéphane Dujarric em um comunicado.

"O secretário-geral afirmou que as violações deste princípio colocam em risco a continuação das relações internacionais normais, que são fundamentais para o avanço da cooperação entre os Estados", acrescentou Dujarric.

Antonio Guterres, secretário-geral da ONU, repercutiu invasão de forças armas do Equador a embaixada do México em comunicado via porta-voz - Eskinder Debebe/UN Photo/Handout via Xinhua

O chefe das Nações Unidas pediu tanto ao Equador quanto ao México para mostrar "moderação" e "solucionar suas diferenças por meios pacíficos", acrescentou.

Mais de uma dezena de governos da América Latina denunciaram o assalto à embaixada mexicana em Quito por parte da polícia, qualificada de "improcedente" pela OEA (Organização dos Estados Americanos)

A operação, considerada sem precedentes no mundo, levou o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a romper relações diplomáticas imediatas com o Equador. Nicarágua, ainda no sábado (6), imitou a decisão.

A operação culminou na detenção de Glas, exigida pela justiça do seu país por cargas de corrupção e que se refugiou naquela sede diplomática desde dezembro.