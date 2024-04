The New York Times

No mês passado, Susanne DeWitt, uma sobrevivente do Holocausto de 89 anos que mais tarde se tornou bióloga molecular, falou perante o Conselho Municipal de Berkeley, na Califórnia, para solicitar uma proclamação do Dia da Lembrança do Holocausto. Depois de mencionar o "terrível aumento do antissemitismo", ela foi hostilizada aos gritos pelos manifestantes na reunião quando mencionou o massacre e os estupros em Israel no 7 de Outubro.

Na mesma reunião, uma mulher testemunhou que seu filho judeu de 7 anos ouviu "um grupo de crianças em sua escola dizer: 'Os judeus são estúpidos'". Ela também foi insultada: "Os sionistas são mais estúpidos", disse um manifestante. Na mesma reunião, outros gritaram: "covardes, vão atrás do dinheiro, seus sugadores de dinheiro" e "vocês são traidores deste país, vocês são espiões de Israel".

Ativistas pró-palestinos agitam bandeiras e carregam cartazes em uma marcha por Londres - Henry Nicholls - 9.mar.24/AFP

Os movimentos de protesto têm um lugar honroso na história americana. Mas nem todos eles. Não os neonazistas que marcharam em Chicago em 1978. Nem os supremacistas brancos que gritaram "os judeus não nos substituirão" no Unite the Right, ato realizado em Charlottesville, na Virgínia, em 2017.

E nem muito daquilo que se passa por um movimento pró-palestino, mas que na verdade é pró-Hamas, com seus apelos para se livrar do Estado judeu em sua totalidade ("do rio ao mar..."), sua celebração aberta do assassinato de seu povo ("a resistência é justificada...") e seus esforços para zombar, minimizar ou negar o sofrimento dos israelenses, que tão rapidamente descambam para o antissemitismo exposto em Berkeley.

Como isso aconteceu?

Não foi uma resposta ao sofrimento humano na Faixa de Gaza nos últimos meses. Uma coalizão de grupos de estudantes de Harvard emitiu uma declaração no 7 de Outubro responsabilizando "o regime israelense por toda a violência que se desenrola". Manifestações pró-Hamas eclodiram em todo o mundo em 8 de outubro. Uma página do Black Lives Matter fez uma postagem no Instagram dos membros do Hamas que assassinaram centenas de jovens israelenses no festival de música eletrônica. Um professor de Cornell disse que achou o massacre "estimulante", e os manifestantes se reuniram em seu apoio.

Também não se trata de buscar um Estado palestino –outro fato que os manifestantes admitem abertamente. Entre os gritos populares em muitos protestos está "nós não queremos dois Estados! Queremos tudo de [19]48!" –tudo o que havia sido a Palestina antes da criação de Israel.

Os soldados e colonos israelenses se retiraram de Gaza há quase 20 anos. As cidades e os kibutzim que o Hamas invadiu no 7 de Outubro só estão "ocupados" se alguém acreditar que todo o território de Israel, em qualquer tipo de fronteira, é uma forma de ocupação.

Em outras palavras, o sentimento central e animador por trás de grande parte do protesto não é humanitário nem libertário. É eliminacionista. E ele se expressa rotineiramente nas táticas adotadas por muitos de seus principais ativistas e seguidores.

Táticas como a remoção grotesca e rotineira ou a desfiguração de pôsteres de israelenses sequestrados em Gaza. Ou a realização de uma manifestação barulhenta e agressiva do lado de fora do hospital de câncer Memorial Sloan Kettering, em Nova York ("certifique-se de que eles o ouçam, eles estão nas janelas", disse um dos líderes do protesto), aparentemente porque o hospital colaborou com instituições médicas israelenses.

Ou forçar uma professora judia de uma escola pública no Queens a sair de sua sala de aula por segurança enquanto centenas de adolescentes se revoltavam na escola, alguns agitando bandeiras palestinas. Ou gritar com o deputado Jamie Raskin na Universidade de Maryland por ser "cúmplice de genocídio" quando ele foi ao campus para dar uma palestra sobre democracia e "a ameaça à razão no século 21". Ou cercar um teatro na Universidade da Califórnia em Berkeley que deveria receber uma palestra de um advogado israelense, quebrando janelas, arrombando portas trancadas, cuspindo e agarrando pelo menos um estudante pelo pescoço e forçando os estudantes judeus a fugir por uma saída subterrânea.

Esta é apenas uma lista parcial. Mas ela revela a mentalidade de intimidação no coração do movimento pró-Hamas. Não é suficiente que eles se manifestem; eles precisam calar outras vozes. Não é suficiente para eles apresentar um argumento forte ou claro; eles também buscam instilar um sentimento palpável de medo em seus oponentes. Os libertários civis americanos do passado entendiam que, inerente ao direito de protestar, estava a obrigação de respeitar o direito das pessoas com opiniões diferentes de protestar também. Esse entendimento parece estar totalmente ausente das pessoas que acham que, digamos, intimidar Raskin para que se cale também é uma forma de democracia.

Nesse sentido, os críticos de Israel que afirmam que os judeus americanos devem escolher entre o sionismo e o liberalismo estão errados. Os iliberais não são as pessoas que defendem o direito de uma democracia imperfeita, mas em apuros, de defender seu território e salvar seus reféns. Eles são as pessoas que, como o ex-presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, querem que Israel seja varrido do mapa e não têm vergonha de dizer isso. Não é de surpreender que elas também pareçam compartilhar as atitudes de Ahmadinejad quando se trata de lidar com a dissidência.

É verdade que em quase todas as causas políticas, inclusive as mais justificadas, há elementos negativos. Mas a marca de um movimento moralmente sério está em sua determinação em eliminar seus piores membros e acabar com suas piores ideias. O que temos visto com muita frequência no grupo "Palestina Livre" é exatamente o oposto.