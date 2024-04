Rei Charles 3º deve retomar funções públicas após anunciar diagnóstico de câncer

Londres | Reuters

O rei Charles 3º, do Reino Unido, deve retomar parcialmente os compromissos oficiais a partir da semana que vem, segundo comunicado divulgado nesta sexta-feira (26) pelo Palácio de Buckingham. De acordo com a nota, médicos relataram progresso no tratamento feito pelo monarca contra um câncer.

O palácio divulgou em fevereiro que o rei havia recebido o diagnóstico da doença, mas não informou o tipo do câncer. Na ocasião, Charles disse que estava totalmente confiante em relação ao tratamento e que esperava retornar às obrigações públicas o mais rápido possível.

Rei Charles 3º cumprimenta público no ano passado em Edimburgo, na Escócia - Andrew Milligan - 3.jul.23/Pool via AFP

"O programa de tratamento de sua majestade continuará, mas os médicos estão suficientemente satisfeitos com o progresso feito até agora para que o rei possa retomar uma série de tarefas públicas", disse o comunicado divulgado nesta sexta pelo Palácio de Buckingham. "Sua majestade está muito animada com a retomada de algumas funções públicas e grata à equipe médica pelos cuidados."

Um porta-voz do palácio reiterou que os médicos continuam otimistas com a recuperação do rei. Não foram divulgados, entretanto, mais detalhes sobre o tratamento.

Após a nota divulgada pelo palácio, o premiê do Reino Unido, Rishi Sunak, reagiu à notícia na plataforma X. "Notícias brilhantes para encerrar a semana", escreveu ele.

Em janeiro, quando Charles buscou tratamento para a próstata aumentada, o Palácio de Buckingham ressaltou que a condição era benigna. Na ocasião, Charles disse que quis compartilhar a notícia com o público para encorajar outros homens a procurar um médico. A nota afirmava que, "assim como milhares de homens a cada ano, o rei procurou tratamento para uma próstata aumentada".

O monarca foi alçado ao trono em setembro de 2022 com o desafio de continuar o legado da popular Elizabeth 2ª num momento em que questionamentos à monarquia aumentam devido à alta do custo de vida no Reino Unido, com inflação crescente e greves frequentes de profissionais da saúde, da educação e do transporte.