Trump lança 'Bíblia patriota' de R$ 300 para aliviar despesas legais e de campanha

Antes de se dedicar à política, o ex-presidente Donald Trump emprestou seu nome a uma série de produtos, incluindo marcas de carne e de vodka e empresas de educação com fins lucrativos, entre outros.

Na semana passada, o candidato à Presidência pelo Partido Republicano, adicionou um novo item à lista: uma Bíblia de US$ 60 (cerca de R$ 300).

O ex-presidente norte-americano Donald Trump segurando uma bíblia em frente a igreja próxima a Casa Branca, em Washington - Tom Brenner - 1.jun.20/Reuters

Dias antes da Páscoa, o ex-presidente publicou um vídeo em sua rede social, a Truth Social, no qual encorajava seus apoiadores a comprarem a Bíblia "God Bless the USA" (Deus abençoe os EUA), batizada em homenagem à música de Lee Greenwood que sempre toca quando o republicano sobe ao palco em seus comícios.

"Todos os americanos precisam de uma Bíblia em casa, e eu tenho muitas. É meu livro favorito", disse Trump, que antes de entrar na política não era abertamente religioso e em 2016 cometeu gafe ao se referir a um livro específico da Bíblia durante sua campanha. "É o livro favorito de muitas pessoas."

Embora Trump não esteja propriamente vendendo a Bíblia, ele recebe royalties pelas vendas, segundo uma pessoa próxima aos detalhes do acordo comercial.

À venda por US$ 59,99 mais frete e impostos, a publicação junta uma Bíblia do Rei Jaime (a versão usada pela Igreja Anglicana) a reproduções de documentos como a Constituição americana e suas dez primeiras emendas, a Declaração de Independência e o juramento à bandeira.

No vídeo, Trump expressa aprovação em relação à mistura, dizendo que ela é central para aquele que é há tempos seu slogan de campanha, "Make America Great Again", ou faça os EUA grandes novamente.

"Fé e a religião cristão são as coisas que mais faltam neste país", disse o ex-presidente. Mais tarde, ele acrescentou: "Devemos fazer a América orar novamente."

Trump tem utilizado sua campanha à Presidência como uma cruzada para defender os valores cristãos contra a esquerda política. Ele frequentemente faz acusações falsas ou enganosas de que os democratas estão perseguindo pessoas dessa religião. No mês passado, ele disse à imprensa especializada religiosa que o Partido Democrata queria "derrubar cruzes".

Sua estratégia de vendas da Bíblia surge enquanto ele enfrenta uma grande pressão financeira. Suas despesas legais não só aumentaram em razão dos quatro processos criminais que ele enfrenta na Justiça, entre muitos outros, como ele também foi obrigado a pagar uma fiança de US$ 175 milhões (R$ 874 milhões) ao recorrer em um caso em que ele é acusado de fraude financeira —um valor considerável, embora menor do que a multa de US$ 454 milhões (R$ 2,26 bilhões) prevista originalmente.

De acordo com o site da Bíblia, o "nome, semelhança e imagem" de Trump estão sendo usados "sob licença paga da CIC Ventures LLC".

A campanha de Trump não respondeu imediatamente às perguntas sobre o acordo comercial. Mas a CIC Ventures também está conectada a outro produto que Trump promoveu durante a campanha: o tênis "Never Surrender" (nunca se renda) de US$ 399 (R$ 1.990) que ele anunciou em um evento na Filadélfia no mês passado.