Hamas diz que negociação atual é 'última chance' para Israel recuperar reféns

Jerusalém | AFP

Um dirigente de alto escalão do Hamas disse nesta terça-feira (7) que a atual rodada de negociações no Cairo para uma trégua em Gaza representam "a última chance" para a libertação dos reféns israelenses mantidos em cativeiro pelo grupo terrorista.

A delegação do Hamas "deixará em breve Doha com destino ao Cairo" para participar destas negociações indiretas que vão representar "a última oportunidade para Netanyahu e para as famílias dos reféns verem seus filhos novamente", disse à AFP o líder, que pediu anonimato, citando o primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu.

Palestino em meio a prédio destruído em Rafah, no sul da Faixa de Gaza - 7.mai.24/AFP

O dirigente indicou que a delegação do Hamas suspendeu a viagem, que seria feita pela manhã, depois de o Exército de Tel Aviv ter tomado o controle do lado palestino da passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, mas que o grupo partiria em breve para o Cairo —sem indicar uma data.

A operação israelense desta terça e consequente fechamento da passagem isolou praticamente por completo a Faixa de Gaza, devastada por sete meses de guerra. "A decisão de invadir Rafah mostra que Netanyahu tomou a decisão de deixar os reféns morrerem", disse o líder do Hamas.

As negociações indiretas deverão ser retomadas na noite desta terça-feira, disseram altos funcionários israelenses à AFP, também sob anonimato.

Israel estima que, após uma troca de reféns por prisioneiros palestinos em novembro, 129 pessoas permaneçam cativas em Gaza, das quais 35 teriam morrido.

A ofensiva israelense em resposta ao ataque de 7 de outubro deixou 34.789 mortos até agora em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde controlado pelo Hamas no território palestino.

Após uma noite de ataques aéreos na Faixa de Gaza, Israel assumiu o controle total da passagem de Rafah enquanto avançava com tanques em direção à cidade que se tornou o último refúgio da guerra para mais da metade da população do território palestino.

Durante a manhã, o Exército divulgou imagens que mostram veículos militares no local, na fronteira entre Gaza e Egito, e a bandeira israelense hasteada no lado palestino. "Uma operação precisa de contraterrorismo para eliminar combatentes do Hamas e infraestrutura em áreas específicas do leste de Rafah começou durante a noite", afirmaram as Forças Armadas.

Com a ofensiva, Rafah e Kerem Shalom, os dois principais pontos para entrada de mantimentos no território, estão fechados, segundo Jens Laerke, porta-voz da Ocha, o escritório de ajuda humanitária da ONU. O cenário é preocupante, segundo ele, porque a organização tem estoques muito baixos dentro de Gaza —o de combustível, por exemplo, duraria apenas um dia.

"Interromper a entrada de combustível por um longo período de tempo seria uma maneira muito eficaz de enterrar a operação humanitária", afirmou Laerke. Uma autoridade da fronteira do lado de Gaza e funcionários do Crescente Vermelho Palestino confirmaram à agência Reuters que a passagem está fechada.

Na prática, desde o início da guerra, autoridades israelenses já supervisionavam todo o fluxo de pessoas e mercadorias que entravam por Rafah, com direito a veto sob o argumento de risco à segurança. O governo egípcio coordenava o funcionamento dos portões, mas sob monitoramento de Tel Aviv.

Com o bloqueio desta terça, apenas Erez, ao norte, terá fluxo limitado de ajuda humanitária em um momento em que o Exército avança em direção ao sul. Segundo um porta-voz da OMS (Organização Mundial da Saúde), a medida não abre exceções para pacientes doentes e feridos.