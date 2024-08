Entenda como foram as horas que antecederam a desistência de Biden

Washington | The New York Times

No final, ele estava sozinho. Confinado em um quarto vazio na sua casa de férias e lutando contra acessos de tosse da Covid-19, o presidente Joe Biden estava exausto quando se deitou para dormir na noite de sábado, 20 de julho.

Pessoas próximas a ele disseram que Biden passou longas horas sozinho para refletir sobre a decisão histórica que estava prestes a tomar.

Ele acabara de passar dois dias brutais em Rehoboth Beach, em Delaware, enquanto se reunia com sua esposa, Jill Biden, e seus assessores mais próximos, que se revezavam da varanda para a sala de jantar.

O presidente dos EUA, Joe Biden, durante evento em Austin, no Texas - Brendan Smialowski/29.jul.24/AFP

Steve Ricchetti, os olhos e ouvidos do presidente no Capitólio, e Mike Donilon, seu estrategista-chefe, compartilharam pesquisas internas com o presidente naquele sábado. Nelas, refletiam o que os americanos viam há semanas: Biden estava ficando para trás, nacionalmente e em estados-chave.

Ainda havia um caminho para a vitória, disseram ao presidente, mas a luta seria feia. Ele seria colocado contra seus doadores, metade de seu partido no Congresso e eleitores democratas que haviam concluído que ele era velho demais para vencer.

Por mais de três semanas, Biden insistiu que permaneceria na corrida. Apenas o "Senhor Todo-Poderoso", ele disse, poderia fazê-lo desistir. Mas naquela noite de sábado, algo mudou.

Não eram apenas as pesquisas, dizem pessoas próximas a Biden. Apesar de tudo, ele acreditava que ainda poderia reivindicar a indicação democrata e vencer o ex-presidente Donald Trump. Os assessores dizem que ele ainda acredita nisso.

O que começou a mudar a mente do presidente, dizem pessoas familiarizadas com suas reflexões, foi a realização de que, se permanecesse na corrida, estaria em uma batalha solitária que rasgaria o Partido Democrata, a causa que ele havia servido quase toda a sua vida.

Naquele dia, Biden fez uma pergunta-chave. "Se fôssemos fazer isso", perguntou Biden a seus dois assessores, "o que diríamos?"

Uma declaração foi elaborada, conhecida apenas por outras quatro pessoas: a primeira-dama e seu assessor mais próximo, Anthony Bernal; o filho do presidente, Hunter; e Annie Tomasini, a guardiã da Casa Branca e chefe de gabinete adjunta.

Mas primeiro, ele queria algumas horas para pensar. Às 21h daquela noite, o presidente pediu licença. Era hora de encerrar a noite.

Lá Fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Uma Escalada Hercúlea

Para muitos de fora, parecia quase inevitável que Biden tivesse que desistir da corrida. Por semanas, pesquisas mostraram eleitores desesperados por uma nova escolha. Dia após dia, mais legisladores democratas pediam publicamente que ele desistisse, dizendo que ele não poderia vencer. Doadores cancelaram eventos de angariação de fundos e pararam de doar dinheiro.

No entanto, aqueles dentro do pequeno círculo que estava com o presidente insistem que a história de como Biden passou da rebeldia à concordância não seguiu o caminho de convencê-lo de que ele estava destinado a perder. Isso nunca aconteceu, de acordo com pessoas próximas, que falaram sob condição de anonimato.

Não houve reunião da família Biden, como havia ocorrido em anos anteriores quando ele teve que tomar grandes decisões políticas. O círculo ao redor de Biden nos últimos dias havia encolhido para seu menor diâmetro: apenas sua esposa e seus assessores mais próximos. Hunter Biden, que mora em Los Angeles, ligava regularmente.

Presidente dos EUA, Joe Biden, caminha no gramado da Casa Branca com seu filho, Hunter Biden, e sua irmã, Valerie Biden Owens - Tierney L. Cross - 26.jul.24/Getty Images via AFP

Pessoas próximas ao presidente disseram que ninguém escondeu as realidades sombrias dele, mas que ele nunca parou de acreditar que teria sido o indicado do partido se tivesse permanecido na corrida e que poderia ter vencido Trump.

Apenas um dia antes de redigir sua carta em Rehoboth Beach, Biden recebeu uma ligação de Ron Klain, o primeiro chefe de gabinete do presidente, que o incentivou a permanecer na corrida. "Essa é minha intenção", disse Biden a Klain na sexta-feira à noite.

Na manhã de sábado, a primeira-dama se reuniu com Bernal e Tomasini. Ela havia sido clara com seu marido por dias: esta decisão é sua. Você precisa tomar uma decisão por conta própria, mas precisa nos dizer onde está seu coração, o que está pensando.

Por volta das 16h, Donilon se juntou a Ricchetti na casa de praia. Ambos estiveram ao lado do presidente desde o debate, transmitindo informações em tempo real sobre os pedidos para que ele desistisse.

Com o presidente, eles se mudaram para uma espécie de varanda fechada nos fundos da casa, perto de onde as ondas batiam na praia. Hunter Biden ligou no viva-voz. O gato do presidente, Willow, estava se esgueirando pelos pés.

Joe Biden, presidente dos EUA, anda de bicileta em Rehoboth Beach, no estado de Delaware - Samuel Corum - 11.ago.24/AFP

Donilon e Ricchetti estavam envolvidos na política há muito tempo e entendiam o que significava ter um caminho para a vitória. Havia um, eles disseram ao presidente. Os delegados que Biden conquistou durante as primárias já estavam comprometidos. Seria quase impossível para outra pessoa tirá-los dele se ele se recusasse a desistir da corrida. Mas ele estava politicamente isolado, disseram. Muitos de seus aliados queriam que ele saísse, e isso só iria piorar.

Se Biden estivesse determinado a permanecer na corrida, ele poderia ter discutido com Donilon e Ricchetti ou pedido mais evidências concretas. Em vez disso, ele não disse nada para desafiar a precisão das pesquisas e não pediu a eles que obtivessem dados adicionais, de acordo com pessoas familiarizadas com a conversa.

Em vez disso, ele perguntou sobre o que antes era impensável: desistir da corrida. Ele queria colocar algumas palavras no papel, um rascunho de um anúncio.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden - Samuel Corum - 5.ago.24/AFP

Os três homens saíram para falar com os outros. Biden não anunciou explicitamente uma decisão, mas ficou claro para todos na sala que ele estava inclinado a desistir, o que não pareceu chocar ninguém. Ele instruiu Donilon e Ricchetti a trabalharem em um comunicado, enquanto os outros fizeram uma pausa para jantar.

Quando o presidente e os dois assessores políticos se reuniram novamente, continuaram trabalhando no comunicado até o presidente dizer que ia dormir. Ele queria pensar sobre isso.

No dia seguinte, ele encerrou sua campanha de reeleição em uma breve carta postada nas redes sociais, encerrando meio século de serviço. Sua decisão cimentaria seu legado como um presidente de um mandato e remodelaria instantaneamente a eleição de 2024.

Kamala x Trump De Washington, a correspondente da Folha informa o que importa sobre a eleição dos EUA Carregando...

Ambição Pessoal

A profundidade das fraturas em seu partido parece ter entrado em foco para Biden naquele fim de semana, como ele explicaria nos dias seguintes.

"Bem, veja", Biden disse a Robert Costa da CBS News em uma entrevista no domingo. "As pesquisas que tínhamos mostravam que era uma disputa acirrada, teria sido até o fim. Mas o que aconteceu foi que vários dos meus colegas democratas na Câmara e no Senado pensaram que eu iria prejudicá-los nas disputas. E eu estava preocupado que, se eu continuasse na disputa, esse fosse o tópico. Achei que seria uma distração real."

Mas isso é apenas parte da história. Biden encerrava os discursos com a mesma linha otimista sobre o país que serviu por tanto tempo: "Não há nada que a América não possa fazer —quando fazemos isso juntos." Era a essência de sua identidade política.

Nos comentários do Salão Oval que o presidente fez alguns dias depois de desistir, ele insinuou o argumento que tinha sido persuasivo para ele, dizendo que não conseguia mais ver uma maneira de concorrer à reeleição enquanto permanecia fiel a essa crença.

"Sabe, nas últimas semanas, ficou claro para mim que eu precisava unir meu partido neste esforço crítico", disse Biden. "Acredito que meu histórico como presidente, minha liderança no mundo, minha visão para o futuro da América, tudo isso merecia um segundo mandato, mas nada —nada— pode impedir a salvação de nossa democracia."

"Isso inclui", ele acrescentou, "ambição pessoal."

Ao longo de quase 50 anos de serviço público, Biden havia falhado em conquistar a presidência duas vezes antes de finalmente conseguir aos 77 anos. Agora, aos 81, ele decidiu desistir.

Nas semanas que se seguiram, pessoas próximas ao presidente o descreveriam como ressentido e irritado com os aliados democratas que ajudaram a engendrar sua destituição. Mas naquele domingo, pelo menos, ele não estava mostrando isso.

O presidente parecia em paz.